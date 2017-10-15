Eurosport

Игроки боснийской команды устроили сидячий протест и пропустили 2 гола без сопротивления

Игроки боснийской команды устроили сидячий протест и пропустили 2 гола без сопротивления
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Футболистам «Босны» не понравилось судейство в матче со «Звездой Градачац».

В конце встречи при счете 0:1 игроки «Босны» сели на газон и позволили сопернику беспрепятственно атаковать. Футболисты устроили акцию в знак протеста против предвзятого на их взгляд судейства.

После двух пропущенных «Босной» мячей арбитр встречи дал финальный свисток.

  • «Звезда» лидирует в чемпионате Боснии с 23 очками в 11 турах.
  • «Босна» с 19 баллами идет шестой.

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