Eurosport
Игроки боснийской команды устроили сидячий протест и пропустили 2 гола без сопротивления
Футболистам «Босны» не понравилось судейство в матче со «Звездой Градачац».
В конце встречи при счете 0:1 игроки «Босны» сели на газон и позволили сопернику беспрепятственно атаковать. Футболисты устроили акцию в знак протеста против предвзятого на их взгляд судейства.
После двух пропущенных «Босной» мячей арбитр встречи дал финальный свисток.
- «Звезда» лидирует в чемпионате Боснии с 23 очками в 11 турах.
- «Босна» с 19 баллами идет шестой.
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