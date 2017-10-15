Eurosport
9 фото красивой футболистки
Светлана Думич сделает день ярче.
Светлана занимается футболом не с детства. Однажды, увидев матч с трибун, девушка влюбилась в игру с мячом, записалась в секцию и теперь выступает за ЖФК «Сокол».
Среди увлечений Светланы не только футбол, но и конный спорт, скейтбординг и велосипеды.
Светлана и эстетичное селфи
Светлана и облака
Светлана и цветы
Светлана и ее четвероногий друг
Светлана и сказочный образ
Светлана и вид со спины
Светлана и водные процедуры
Светлана и взятие ворот
Светлана и обворожительная улыбка
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