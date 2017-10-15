Eurosport

9 фото красивой футболистки

9 фото красивой футболистки
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Светлана Думич сделает день ярче.

Светлана занимается футболом не с детства. Однажды, увидев матч с трибун, девушка влюбилась в игру с мячом, записалась в секцию и теперь выступает за ЖФК «Сокол».

Среди увлечений Светланы не только футбол, но и конный спорт, скейтбординг и велосипеды.

Светлана и эстетичное селфи

Светлана и облака

Светлана и цветы

Светлана и ее четвероногий друг

Светлана и сказочный образ

Светлана и вид со спины

Светлана и водные процедуры

Светлана и взятие ворот

Светлана и обворожительная улыбка

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