Reuters

Кубок африканских наций-2018 пройдет в Марокко вместо Кении

Кубок африканских наций-2018 пройдет в Марокко вместо Кении
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Место проведения турнира определилось только за три месяца до его начала.

Африканская Конфедерация футбола отдала право проведения чемпионата африканских наций Марокко.

КАН-2018 должен был состояться в Кении, но из-за медленных темпов подготовки и нестабильной политической ситуации страну лишили права проведения турнира. Вместо сборной Кении в чемпионате сыграет Египет, сообщает официальный сайт Африканской Конфедерации футбола

  • В отличие от Кубка Африки, в чемпионате африканских наций имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран.
  • Турнир пройдет в следующем году с 12 января по 4 февраля.

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