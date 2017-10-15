Reuters
Кубок африканских наций-2018 пройдет в Марокко вместо Кении
Место проведения турнира определилось только за три месяца до его начала.
Африканская Конфедерация футбола отдала право проведения чемпионата африканских наций Марокко.
КАН-2018 должен был состояться в Кении, но из-за медленных темпов подготовки и нестабильной политической ситуации страну лишили права проведения турнира. Вместо сборной Кении в чемпионате сыграет Египет, сообщает официальный сайт Африканской Конфедерации футбола
- В отличие от Кубка Африки, в чемпионате африканских наций имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран.
- Турнир пройдет в следующем году с 12 января по 4 февраля.
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