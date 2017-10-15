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Индонезийский вратарь погиб после столкновения с партнером

Индонезийский вратарь погиб после столкновения с партнером
Eurosport

1 час назад

Мужчине было 38 лет.

Голкипер индонезийского клуба «Персел» Чойруп Худа погиб в результате столкновения с одноклубником в матче чемпионата страны против «Семен Паданг».

В конце первого тайма игрок «Персела» в борьбе за мяч налетел на Худу и ударил его ногой по голове. Голкипера срочно госпитализировали, но от полученных травм головы и шеи он скончался в больнице.

  • Несмотря на травму Чойрупа матч продолжился и завершился победой «Персела» – 2:0.
  • Вратарю было 38 лет.

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