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Индонезийский вратарь погиб после столкновения с партнером
Мужчине было 38 лет.
Голкипер индонезийского клуба «Персел» Чойруп Худа погиб в результате столкновения с одноклубником в матче чемпионата страны против «Семен Паданг».
В конце первого тайма игрок «Персела» в борьбе за мяч налетел на Худу и ударил его ногой по голове. Голкипера срочно госпитализировали, но от полученных травм головы и шеи он скончался в больнице.
- Несмотря на травму Чойрупа матч продолжился и завершился победой «Персела» – 2:0.
- Вратарю было 38 лет.
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