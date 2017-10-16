Хет-трик Мауро Икарди в миланском дерби, спасительный гол Уэйна Руни и другие искры дня

Англия

Руни вырвал ничью с пенальти для «Эвертона»

Уэйн классно отработал первый тайм, создав три момента для партнеров. «Ириски» не забили, прилипли после перерыва к штрафной и логично пропустили. Игроки «Эвертона» не справились с мощной игрой «Брайтона» на флангах, откуда и пришел первый гол в матче. 37-летний Бруно Сальтор навел шороху в штрафной и Антони Нокаэр проткнул Джордана Пикфорда.

Ливерпульцы сравняли счет в компенсированное время. Что-то нашло на Бруно Сальтора, который двинул в челюсть локтем Доминика Кэлверт-Левина и Руни спокойно реализовал пенальти (1:1). После восьми туров у обеих команд колосится по восемь очков.

А еще в Англии:

«Брайтон» – 36-й клуб, в ворота которого завалил Руни в АПЛ. Больше только у Фрэнка Лэмпарда (39), Энди Коула (38) и Алана Ширера (37).

А еще в Англии:

«Ньюкасл» на старте чемпионата проиграл три матча, потом столько же выиграл и перешел на ничьи. «Сороки» дважды вели на выезде против «Саутгемптона», но оба раза итальянский нападающий Маноло Габбьядини сравнивал счет (2:2).

Испания

Мощный, но бесполезный камбэк «Бетиса»

Севильцы выиграли все три домашние встречи в Примере в этом сезоне, поэтому на матч против одного из топов сезона «Валенсии» у фанатов были большие планы. К 74-й минуте «летучие мыши» нашпиговали ворота «Бетиса» четырьмя безответными мячами, но забыли, что это команда с характером. Хоэль Кэмпбелл, Антонио Санабрия и Кристиан Тельо в течение пяти минут сделали счет 3:4. На этом чудеса закончились. Хозяева обрезались в середине поля, пропустили от Симоне Дзадзы и больше не поднялись в атаку. Окончательно угомонил «Бетис» Андреас Перейра в компенсированное время. «Валенсия» выиграла 6:3 и осталась на втором месте, опережая на очко «Реал».

А еще:

«Валенсия» в четвертый в раз в истории забила в Примере шесть мячей на выезде. В последний раз команда так поглумилась над «Малагой» в 2004-м (6:1).

«Леганес» ворвался в топ-6

Команда из города-спутника Мадрида в прошлом сезоне вышла в Примеру, акклиматизировалась и пошла вверх. «Леганес» прихлопнул на выезде «Малагу» (2:0) и продлил сухую серию до 400 минут. Город, который долгое время ассоциировался с выращиванием огурцов для королевского двора, может впервые похрустеть еврокубками.

А еще в Испании:

«Вильярреал» тащит конголезский нападающий Седрик Бакамбю, на счету которого семь мячей из 11 командных в этом сезоне. На этот раз африканец пришиб дублем на выезде «Жирону» (2:1).

«Депортиво» сочинил нулевку на выезде против «Эйбара». С начала прошлого сезона галисийцы выиграли лишь один матч из 23-х на выезде в Примере.

Италия

«Интер» вырвал победу в дерби

Перед началом сезона миланские клубы реализовали больше всего абонементов на сезон-2017/18 в Италии – по 31 тысяче. Дерби подтвердило, что народ не зря вернулся на трибуны. Команды выдали один из самых сочных матчей за последние годы, нанесли на двоих 35 ударов по воротам, а исход решил фактор Мауро Икарди. Капитан «Интера» открыл счет в середине первого тайма, опередив другого кэпа Леонардо Бонуччи.

Вскоре после перерыва Сусо четким обводящим ударом из-за пределов штрафной счет сравнял, но ненадолго. Икарди и Иван Перишич наказали земляков за обрезку в середине поля. «Милан» провел мощный отрезок в последние 15 минут матча и снова пробил Самира Хандановича, который забросил мяч в сетку смазанный салом мяч от Джакомо Бонавентуры.

Встреча катилась к ничьей, когда левый защитник «Милана» Кристиан Родригес прихватил Икарди в штрафной. Нападающий спокойно засунул с пенальти и отпраздновал гол в стиле Месси (3:2).

А еще:

Дерби стало самым кассовым в истории итальянского футбола. Клубы заработали на билетах 4,8 миллиона евро.

В последний раз хет-трик в миланском дерби делал аргентинский нападающий «Интера» Диего Милито в мае 2012-го.

Кардиограмма. 6 абзацев о сердце Милана

А еще в Италии:

После краха в туринском дерби со счетом 0:4 «Торино» никак не выиграет. В этом туре «быки» на последних минутах ушли от поражения в Кротоне (2:2).

Германия

«Вердер» играет похоронный марш

В последние годы бременцы играли в бесшабашный футбол с ворохом голов в любые ворота и поражениями. В этом сезоне «музыканты» сделали ставку на прагматичную игру, и стало только хуже. «Вердер» влетел дома «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (0:2), установив антирекорд – никогда после восьми стартовых туров команда не забивала всего три мяча.

А еще в Германии:

Полузащитник «Байера» Ларс Бендер прервал серию из 533 дней без гола в Бундеслиге, но его мяч не помог леверкузенцам обыграть «Вольфсбург» (2:2).

А еще во Франции:

Аутсайдер «Страсбур» неожиданно уперся в домашней игре против «Марселя». Провансальцы вырвали ничью на 88-й минуте благодаря первому голу во Франции Константиноса Митроглу (3:3).

«Ницца» вместе с Марио Балотелли свалилась уже на 14 место после влета на выезде «Монпелье» (0:2).

Ничья «Атлетико» с «Барсой», поражения «Юве» и «Челси», гол Криштиану Роналду и другие фиаско дня

Все-все-все главные истории в вашем телеграме