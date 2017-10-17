Франческо Тотти: «Роналду, Месси и Неймар – инопланетяне, но Криштиану – впереди»

Легенда «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти в разговоре с FIFA.com оценил трех претендентов на приз лучшему футболисту года: Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара.

«Прежде всего, мы говорим о трех футбольных инопланетянах. Должен сказать, мы всегда уважали друг друга на поле и за его пределами.

Но я думаю, что Роналду в конечном счете впереди. Он провел выдающийся сезон и забил свои мячи наиболее престижным соперникам», – сказал Тотти официальному сайту ФИФА.

Игрок года ФИФА будет определен 23 октября. Церемония пройдет в Лондоне.

Прежде ФИФА вручала награду в декабре-январе.

Весной 2017 года Роналду помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов. Криштиану забил 10 голов в 5 решающих матчах, включая 2 хет-трика и дубль в финале.

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