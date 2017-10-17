Eurosport
«Реал» – «Тоттенхэм»: перед матчем
Бывшая команда Гарета Бэйла едет в гости к нынешней команде Гарета Бэйла, а самого Гарета Бэйла на поле не будет.
Испанцы и англичане выиграли оба стартовых матча, и 17 октября на кону встанет лидерство в группе Н. Почти все факторы указывают в пользу «Реала». Это и домашняя арена, и статистика личных встреч (3 победы, 1 ничья, 0 поражений), и кадровая ситуация. Но «Тоттенхэм» – молодая и креативная команда, для которой, как намекнул Маурисио Почеттино, матч на «Сатьяго Бернабеу» – шанс заявить о себе.
У «королевского клуба» не сыграют Дани Карвахаль (вирус), Матео Ковачич (травма бедра) и Гарет Бэйл (проблемы с икрами). Но хорват никогда не был футболистом стартового состава, а валлиец последние два года почти и не бывает здоровым, поэтому Карвахаль – единственная серьезная потеря. Зато вратарь Кейлор Навас залечил повреждение бедра и готов сыграть.
Потери «Тоттенхэма» серьезнее: из лазарета игру посмотрят Виктор Ваньяма (колено) и Жорж-Кевин Н'Куду (сотрясение). Участие Муссы Дембеле и Бена Дэйвиса остается под вопросом, а вот Дэнни Роуз может провести первый матч после еще январской травмы колена.
У Деле Алли заканчивается трехматчевая дисквалификация в еврокубках, и в его отсутствие помогать Харри Кейну будет Кристиан Эриксен, зарешавший в игре с «Борнмутом» (1:0) в последнем туре АПЛ.
Кто что сказал
Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Сейчас нам предстоят два сложных теста – два матча с «Тоттенхэмом». Это будут своеобразные финалы, так как у команд равное количество очков. Думаю, завтрашний матч понравится всем, кто любит футбол. Надеюсь, мы выиграем». (Официальный сайт УЕФА)
Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»: «Играть на «Бернабеу» против «Реала» в Лиге чемпионов – это всегда событие. Английские футболисты с детства мечтают приехать сюда и сыграть, для них это крещение. Это чувствуется, когда играешь здесь. Ты чувствуешь реальность футбола». (Официальный сайт УЕФА)
Уго Льорис, вратарь «Тоттенхэма»: «Мы набрались уверенности благодаря результатам матчей с «Боруссией» и АПОЭЛ, но ничего еще не сделано. Эти спаренные игры против «Реала» крайне важны. Это возможность сыграть с лучшей командой мира последних лет. Мы постараемся сыграть в своем стиле – доминирующе и агрессивно с первых минут». (Официальный сайт «Тоттенхэма»)
Цифры говорят
- Пути «Реала» и «Тоттенхэма» пересекались дважды: в четвертьфиналах Кубка УЕФА-1984/85 и Лиги чемпионов-2010/11. «Реал» одержал три сухие победы при одной нулевой ничьей. Общий счет противостояния – 6:0.
- «Реал» не проигрывает на групповом этапе Лиги чемпионов с октября 2012 года. Серия достигла 29 матчей.
- «Реал» выиграл 21 из 23 последних домашних матчей на групповом этапе ЛЧ. Последнее поражение мадридцам нанес «Милан» в октябре 2009 года.
- «Тоттенхэм» участвует на групповом этапе в третий раз. В сезоне-2010/11 «шпоры» стали первыми и в итоге дошли до четвертьфинала, а прошлой осенью остались без плей-офф.
- Кейн поучаствовал во всех 6 голах «шпорах»: он сам забил 5 мячей и ассистировал Хынмину Сону.
Люди в черном
Главным арбитром на игру назначен поляк Шимон Марчиняк. В сезоне-2017/18 он отработал в 15 матчах, показал 67 желтых карточек, удалил 2 игроков и назначил 8 пенальти.
Прежде Марчиняк дважды судил матчи «Реала». В марте 2016 года он стал свидетелем победы мадридцев над «Ромой» (2:0), а спустя девять месяцев зафиксировал их ничью с «Боруссией» (2:2). С «Тоттенхэмом» поляк не сталкивался.
Помогать Марчиняку будут лайнсмены Павел Сокольницкий, Томаш Листкевич, судьи за воротами Павел Рачковский, Томаш Мусял и резервный арбитр Радослав Сейка.
Котировки букмекеров
Победа «Реала» – 1,44
Ничья – 4,93
Победа «Тоттенхэма» – 7,03
Ориентировочные составы
«Реал»
«Тоттенхэм»
Кейн стал лучшим нападающим АПЛ. Теперь он захватывает мир