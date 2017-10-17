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adidas выпустил моднейшие бутсы с рисунком в стиле картин Джексона Поллока
Что-то из абстрактного экспрессионизма.
adidas представил линейку бутс под названием Glitch 'Hacked' Pack.
«Glitch 'Hacked' Pack может похвастаться одним из самых беспокойных и смелых цветовых решений», – говорится в релизе adidas.
А вот так рисует Джексон Поллок.
- Ранее бутсы были доступны для покупки только в Лондоне.
- Стоимость бутс составляет 110 евро.
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