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adidas выпустил моднейшие бутсы с рисунком в стиле картин Джексона Поллока

adidas выпустил моднейшие бутсы с рисунком в стиле картин Джексона Поллока
Eurosport

1 час назад

Что-то из абстрактного экспрессионизма.

adidas представил линейку бутс под названием Glitch 'Hacked' Pack.

«Glitch 'Hacked' Pack может похвастаться одним из самых беспокойных и смелых цветовых решений», – говорится в релизе adidas.

А вот так рисует Джексон Поллок.

  • Ранее бутсы были доступны для покупки только в Лондоне.
  • Стоимость бутс составляет 110 евро.

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