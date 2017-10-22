«Вот и все, мы покойники». Авиакатастрофа в Суринаме, которая погубила 15 футболистов

Эду Нандлал очнулся от жуткой боли в голове и спине. Полузащитника «Витесса» искромсало обломками самолета, он испытал сильнейший шок и совершенно искренне спросил у спасателя: «Я футболист. Скажи, во сколько сегодня матч?» Эду спас размен местами с другим игроком, который хотел выспаться. За несколько часов до приземления Нандлал отправился в хвост самолета и остался жив. В страшной трагедии рейса Амстердам – Парамарибо 7 июня 1989 года погибли 178 человек, включая 15 футболистов.

За три года до катастрофы социальный работник из Амстердама с суринамскими корнями Сонни Хасно загорелся идеей провести выставочный матч на исторической родине с участием известных футболистов. Он собрал команду, которая получила название «11 ярких» и в 1986-м сыграла против сборной Суринама в Парамарибо. После удачного для Голландии Евро-1988, на котором сверкнули игроки с суринамскими корнями Руд Гуллит и Франк Райкард, Хасно снова сколотил мощную команду и договорился о мини-турнире на родине. Цель – собрать средства для помощи бездомным мигрантам в бедных кварталах столицы Голландии.

Хасно позвал суперзвезд «Милана» Райкарда и Гуллита, но итальянский клуб не отпустил чемпионов Европы. Но и без них «11 ярких» выглядели представительной бандой: знаменитый вратарь «Аякса» Стэнли Мензо и его одноклубник Хенни Мейер получили запрет от амстердамского клуба, но все равно полетели в Суринам. Только на день раньше другим рейсом – парни хотели немного отдохнуть после тяжелого сезона. В Парамарибо к ним должны были присоединиться еще 18 игроков, среди которых Джерри Хатрех, игравший на молодежном уровне с Гуллитом и Ван Бастеном, талантливый бомбардир из роттердамской «Спарты» Андро Кнель и другие футболисты высшего дивизиона Голландии.

Для большинства пассажиров рейса 764 суринамских авиалиний это было первое возвращение на историческую родину после военного переворота в 1980-м. Атмосфера на борту напоминала праздник: люди летели семьями, чтобы впервые за много лет повидать родственников, пассажиров развлекали музыканты группы Draver Boys. Полет над морем получился идеальным, сложности начались при подлете к аэропорту «Зандеридж» в Парамарибо. Экипаж получил метеосводку: «Ветер спокойный, видимость 900 метров, туман, температура +22°C». Пилоты переполошились – до этого они не садились в условиях практически нулевой видимости.

Капитан Уилл Роджерс использовал курсо-глиссадную систему (ILS) для посадки самолетов в плохую погоду. Вскоре выяснилось, что в аэропорту ее не тестировали, поэтому система дает искаженную информацию. Диспетчер рекомендовал пилотам использовать другой способ – всенаправленный азимутальный радиомаяк (VOR), однако летчики проигнорировали информацию. «Я не верю ILS, скажи диспетчеру, что я отчетливо вижу огни взлетно-посадочной полосы. Думаю, можно садиться по ним», – заявил бортинженер Уоррен Роуз командиру экипажа.

Самолет снизился на критическую высоту, пилоты трижды получили предупреждение об этом, но по какой-то причине продолжили снижение. Видимость осложнялась густым облаком перед аэропортом, миновав которое летчики осознали ошибку. На высоте 25 метров правое крыло зацепило дерево, лайнер понесло в сторону – в направлении подсобных помещений аэропорта. «Вот и все, мы покойники», – последние слова капитана Роджерса, которые расшифровал черный ящик.

После столкновения с деревом самолет перевернулся – во многом по этой причине выжили всего 11 человек и одна собака, которой дали кличку Счастливчик. Помимо Нандлала, повезло игроку «Фортуны» Сиги Ленсу и форварду «Телстара» Раджину де Хану. Защитник «Харлема» Ортвин Лингер умер спустя три дня после катастрофы. Де Хан – единственный, кто продолжил карьеру после крушения. Он вернулся в футбол спустя семь месяцев, но карьера не сложилась. Сейчас он тренирует в Ливии. Трагедия унесла жизни мамы и сестры игрока голландской сборной Ромео Кастелена.

«В тот день все пошло не так. Перед полетом я обратил внимание, что самолет очень старый», – вспомнил дядя игрока сборной Голландии Джермейна Ленса. На момент полета командиру экипажа Роджерсу исполнилось 66 лет, и он не имел права летать из-за возраста. Более того, за месяц до трагедии Роджерс перепутал при посадке взлетно-посадочную полосу, но даже после этого его не отстранили. Выяснилось, что удостоверение второго пилота Тобиаса – фальшивое.

«Авария последовала в результате вопиющей небрежности и безрассудства капитана корабля, который пренебрег правилами посадки самолета», – говорится в заключении комиссии. Авиакатастрофа в Парамарибо не так известна в мире, как мюнхенская трагедия или гибель «Шапекоэнсе», отчасти потому, что в ней не погиб ни один футболист с именем. Но только не для Суринама. На месте крушения установлены два памятника погибшим, а 7 июня объявлен в стране днем национального траура.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

«Хочу удирать от львов на сафари». Неизлечимо больной победитель Супербоула дает надежду обреченным

Холмс, знак четырех. Вратарь-рекордсмен НХЛ, воевавший с фанатами и смертельным вирусом