Бетман. Спаллетти сдержит «Наполи» и еще 4 ставки, после которых ты скупишь все монеты в FIFA 18

Россия. «Локомотив» – «Краснодар»

Ставка: ничейка за 3,07

Идея для тех, кто презирает и ненавидит чемпионат России. Для тех, кто давно поставил на нем крест. Для тех, кто давно считает, что зарплаты пора урезать, легионеров – прогнать, а менеджеров – сослать в Магадан.

Все элементарно: судя по предматчевой обстановке, ничья будет идеальным раскладом как для «Локо», так и для «Краснодара». У москвичей тренера поддерживают фанаты, но терроризирует руководство. У гостей все наоборот: Галицкий не трогает Шалимова даже после серии унижений, зато болельщики «быков» воспринимают Игоря хуже, чем либералы – нового кандидата в президенты России.

После серых 0:0 или 1:1 коучи дадут скучнейшие флэш-интервью и сохранят работу – вот и вся примитивная, но грустная схема. Грех такое проморгать.

Италия. «Наполи» – «Интер»

Ставка: победа «нерадзурри» с форой +1.0

Если взять все тексты, в которых славили «Наполи» во главе с Маурицио Сарри, а потом выжать из них восхищенные прилагательные, от материалов останутся только знаки препинания.

В Европе объявлен натуральный неаполитанский культ: то ли всех страшно достал механический «Ювентус» со своими вечными «скудетто», то ли снова пробивается мода на итальянский чемпионат, то ли люди зачем-то слушают Гвардиолу, который назвал южан лучшей командой континента.

Коэффициенты на «Наполи» катастрофически перегреты – это медицинский факт. Внутренние подвиги Сарри (0 потерянных в Серии А) позволяют выбрать одну из двух стратегий:

Ждать обычной потери очков и мочить догоном (последовательным увеличением суммы после поражений). К сожалению, ближайший терпимый оппонент после «Интера» протестирует неаполитанцев только 19 ноября (там будет «Милан»), а встреча с «Юве» вообще состоится 3 декабря. Такими темпами можно легко слить весь банк и не дотянуть до ничьи или провала «Наполи». Вывод: эта тактика слишком опасна.

Избирательно ловить приятные кофы. Один из них дают уже сейчас: аналитики контор совсем не верят, что «Интер» уедет с «Сан-Паоло», забрав хотя бы очко. Следовательно, можно обнаглеть и выбрать единичную фору. Что это означает? При минимальной победе «Наполи» – возврат. При ничьей или триумфе «Интера» – выигрыш.

Прекрасный способ навариться на жирных кофах.

Англия. «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Ставка: 1,7 на непоражение Мерсисайда

Сначала кажется, что центральный матч тура лучше вообще оставить без инвестиций, но есть сразу несколько факторов, позволяющих утверждать: «шпоры» вряд ли победят гостей с «Энфилда».

Во-первых, «Ливерпуль» в принципе не проигрывает лондонцам уже 10 матчей подряд, если учитывать все турниры. Во-вторых, на неделе Клопп развлекался с безвольными словенцами, а «Тоттенхэм» бился на «Бернабеу». В-третьих, хозяева слабо выступают дома в АПЛ: первую победу на «Уэмбли» они вымучили только в прошлые выходные.

В-четвертых, нельзя игнорировать волшебный скилл Юргена Клоппа: даже если не выносить за скобки цунами от «Сити» (0:5), окажется, что в 19 матчах с элитными соперниками немец уступил всего один раз. Почему сейчас должен быть второй – неясно: «красные» намерены подняться к лидерам, а не бултыхаться в болоте с лузерами вроде «Арсенала».

А еще:

Есть сразу два раненых топ-клуба, которые не подведут в этот уикенд. «Боруссия» в гостях раздавит «Айнтрахт», потому что иначе «Бавария» запрыгнет на первое место. На 3 балла «шмелей» дают 1,73 – надо брать, учитывая, что в последних четырех матчах «Дортмунд» победил всего один раз. Ярость должна восторжествовать – 21 октября, 16:30.

Второй истерзанный гранд – мадридский «Атлетико», который кукует без побед почти месяц. Симеоне сначала слил «Челси» в Мадриде, потом сгонял 0:0 с «Леганесом», затем не удержал 1:0 над «Барсой», а после этого слетал в Азербайджан и привез одно очко вместо трех.

Под горячую ногу попадет «Сельта», закрепившаяся в середине Ла Лиги. Основной мотив для этой ставки – плотность на вершине таблицы: каждая потеря измельчает шансы мадридцев отобраться в ЛЧ. Они это понимают, поэтому коэффициент 1,93 на победу «индейцев» обязательно сыграет. 22 октября, 17:15 (мск).

И еще – антисоветы:

Не трогайте тоталы в матче «Сити». «Горожане» могут как накидать «Бёрнли» полную корзину, так и ограничиться бескровными тремя очками – не угадать.

Забудьте про матч «Уотфорда» и «Челси». «Шершни» только что грохнули «Арсенал», а «синие» то ли в кризисе, то ли в суровой зоне турбулентности. Матч полностью непредсказуем: будет либо взрыв, либо уныние.

«Арсенал» и «Эвертон» тоже оставьте в покое. Куман на грани отставки, а в такие дни даже посредственные клубы (как «ириски») иногда выдают спектакли. Особенно соблазнительно выдрать «канониров». Вердикт: не лезьте.

Матча «Суонси» и «Лестера» не существует. Размышлять над тем, как смена тренера повлияет на «лис» – путь в никуда: логичнее подождать один тур, а потом уже думать.

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