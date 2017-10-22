Голландцы «Барселоны», французы «Арсенала» и еще 4 крупнейшие диаспоры футбола

«Интер» (2008)

Диаспора: 7 аргентинцев

Как собрались. Любовь Роберто Манчини к игрокам из Аргентины началась задолго до переезда в Санкт-Петербург. В 2004 году он возглавил «Интер», и тут понеслось: в первый сезон перешли Камбьяссо и Бурдиссо, следом Самюэль, Солари и Креспо. Через три года за «нерадузурри» играли уже семь аргентинцев, из которых три (Камбьяссо, Крус и Дзанетти) – твердые игроки основы.

Что произошло. «Интер» без серьезной конкуренции трижды выиграл скудетто (первое из-за коррупционного скандала отобрали у «Юве»). Но вот в Лиге чемпионов у команды совсем не клеилось: «россонери» дважды вылетели в первой стадии плей-офф. Провалы в Европе перечеркнули все заслуги Манчини, и его место в следующем сезоне занял Жозе Моуринью.

За год Жозе избавился от половины аргентинского наследства (хотя купил Диего Милито) и выиграл Лигу чемпионов. От диаспоры остались только Камбьяссо, Самюэль и капитан Дзанетти.

«Барселона» (1998)

Диаспора: 8 голландцев

Как собрались. Луи ван Гал реконструировал «Барсу» самым логичным образом: он голландец, пришел в команду, которая достигла величия благодаря голландцам, и купил… голландцев. Одного из сильнейших поколений страны. С 1996-го по 1998-й к «сине-гранатовым» присоединились братья Де Буры, Зенден, Коку, Райцигер, Клюйверт и почему-то Винстон Богард. Всего в филиале голландской сборной за два года собрались восемь игроков.

Что произошло. Веселая и временами успешная авантюра. Каталонцы много пропускали, но забивали обычно больше, часто выносили соперника вперед ногами, а иногда проигрывали сами себе. Банда Ван Гала в усеченном виде выиграла Ла Лигу в 1997-м, но в Лиге чемпионов заняла последнее место в группе и проиграла киевскому «Динамо» на «Камп Ноу» 0:4.

Новая голландская инъекция в межсезонье не помогла: «Барса» опять выиграла чемпионат и опять провалилась в Лиге чемпионов. Это привело к травле Луи в медиа и отставке. Диаспора на несколько лет пережила тренера и распалась только в 2004 году. За эти четыре года «Барселона» так ничего и не выиграла.

«Арсенал» (2009)

Диаспора: 9 французов

Как собрались. Обычно диаспоры появляются и практически исчезают за пару-тройку сезонов. Арсен Венгер набрал шесть французов в 2002-м году, и после этого вот уже 15 лет в «Арсенале» их никогда не становилось меньше. Начиналось все с малого. В 1996-м в команду пришли двое: сам Арсен и Патрик Виейра. Дальше «Арсенал» пополнили Вильтор, Пирес и Анри, а в легендарном сезоне-2003/04 в заявке «Непобедимых» было уже семь игроков с родины Венгера.

Время никак не повлияло на константу Арсена – минимум шесть французов всегда были в клубе. Следом за поколением Анри и Виейра пришло новое в лице Клиши, Санья и Насри, а затем и нынешнее – Косьельни, Дебюши, Жиру и Ляказетт. Передоз произошел в сезоне-2009/10 – любимые коучем молодые французы вернулись из аренд, и с ними диаспора состояла из девяти человек.

Что произошло. Настоящий успех принесли лишь первые покупки Венгера: французская банда сделала «канониров» топ-клубом, а Арсена – первым иностранным тренером с титулом АПЛ. Затем коуч повторял этот трюк снова и снова, однако новые игроки даже не приблизились к достижениям «Непобедимых».

«Динамо» (2005)

Диаспора: 9 португальцев

Как собрались. Новый владелец «Динамо» Алексей Федорычев с ходу солидно вложился в клуб. Бизнесмен особо не заморачивался: связался со старым знакомым Жорже Мендешем и за 100 миллионов долларов купил всех, кого предложили.

В списке было много легионеров, но португальцев – больше всего. В течение полугода в «Динамо» перешли сразу девять футболистов, среди них действующие победители Лиги чемпионов – Коштинья и Манише.

Что произошло. Португальцы вели себя отвратительно: опаздывали на тренировки, игнорировали русских игроков, а перед матчами зависали в казино. При этом им все сходило с рук: в конфликтах Федорычев вставал на сторону игроков вложенных им денег, а остальная команда подстраивалась под дорогущих новичков.

По итогам сезона-2005 «Динамо» финишировало на восьмом месте, часть звезд ушла летом, а в следующем году команда оказалась на грани вылета. На этом приключение португальцев (как и Федорычева) в России закончилось.

«Шахтер» (2011)

Диаспора: 9 бразильцев

Как собрались. В 2004 году Мирча Луческу возглавил «Шахтер» и пригласил бразильских футболистов, в которых Мистер уже тогда знал толк. Сперва это были Матузалем, Элано и Жадсон – с ними горняки во второй раз в истории выиграли чемпионат Украины и дошли до финала кубка. Но главные успехи на трансферном рынке были впереди: Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста и Алекс Тейшейра выросли в мировых звезд. Они же в 2011-м образовали самую многочисленную диаспору в истории клуба (девять человек) и вытянули донецкий клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Что произошло. Бразильцы при Луческу все 12 лет приносили команде трофеи, росли в цене и уходили в топ-клубы, после чего круг запускался снова. За это время «Шахтер» стал чемпионом восемь раз из 12, прихватил кубок УЕФА, а на перепродаже Виллиана, Тейшейры, Ферандиньо и Дугласа Косты заработал 155 миллионов евро.

Такой успех – результат поступательной работы тренера с капризными бразильцами. У Мирчи крутейшая сеть скаутов в Латинской Америке: в ней игроки фильтруются не только по скиллам, а еще и человеческим качествам. Мистер уже два года не работает с дончанами, но в их составе все еще успешно играют девять человек.

«Ньюкасл» (2013)

Диаспора: 11 французов

Как собрались. В 2010-м «Ньюкасл» возглавил Алан Пардью, и за год «сороки» купили Хатема Бен Арфа, Йоана Кабая и Габриэля Обертрана. В следующем сезоне «Ньюкасл» занял пятое место в АПЛ, вышел еврокубки, а Пардью признали тренером сезона в Англии.

Далее коуч накупил еще больше недорогих французов. Экспансия достигла пика в 2013 году: в январе в клуб перешли сразу пятеро «трехцветных», и из них Пардью все же собрал полноценную бюджетную сборную Франции (минус вратарь).

Что произошло. «Ньюкасл» завис во второй половине таблицы и два раза чуть не вылетел. Игру «сорок» во второй половине сезона-2012/13 в Evening Chronicle очень метко описали как «тотальный коллапс»: команда проиграла 14 матчей из 21. Тем не менее тренер ушел из клуба на мажорной ноте в середине сезона-2013/14. В ноябре команда выдала серию из шести побед подряд, а Пардью стал тренером месяца.

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