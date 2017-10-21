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Усэйн Болт: «Надеюсь начать футбольную карьеру в 2018 году»

Болт: «Надеюсь начать футбольную карьеру в 2018 году»
Eurosport

1 час назадИзменено 49 мин. назад

Восьмикратный олимпийский чемпион подтвердил намерение стать профессиональным футболистом.

Ямайский спортсмен продолжает восстановление от травмы задней поверхности бедра и мечтает о новых свершениях.

«Я бы с удовольствием играл в футбол, ведь теперь я ушел из легкой атлетики. Я рассказывал об этом в интервью, и многие клубы заинтересовались.

К сожалению, в августе у меня случилась травма, и с тех пор я не мог нормально тренироваться. Надеюсь, сыграю в футбол в 2018 году», – цитирует Болта официальный сайт ФИФА.

  • 31-летний спортсмен завершил легкоатлетическую карьеру в августе после чемпионата мира в Лондоне.
  • В сентябре Болт должен был сыграть за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче, но не принял участие в матче из-за травмы.

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