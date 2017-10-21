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Габриэл Жезус, Мбаппе и Дембеле попали в финальную тройку премии Golden Boy

Габриэл Жезус, Мбаппе и Дембеле попали в финальную тройку премии Golden Boy
Eurosport

34 мин. назад

Один из этих персонажей станет самым-самым молодым игроком 2017 года.

Стали известны имена трех героев, которые поборются за звание самого-самого молодого футболиста года.

В число претендентов входят Килиан МбаппеПСЖ», Франция), Усман ДембелеБарселона», Франция) и Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Бразилия). Об этом сообщает Goal.com.

В предыдущем шортлисте было 24 фамилии. Из списка выпали Джанлуиджи ДоннаруммаМилан», Италия), Альбан Ляфон («Тулуза», Франция), Адриан Марин («Вильярреал», Испания), Поль Лирола («Сассуоло», Испания), Малан Сарр («Ницца», Франция), Маттийс де Лихт («Аякс», Нидерланды), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг», Франция), Тео Эрнандес («Реал», Франция), Амаду Диавара («Наполи», Гвинея), Федерико Кьеза («Фиорентина», Италия), Юри Тилеманс («Монако», Бельгия), Беньямин Хенрикс («Байер», Германия), Рубен Невеш («Вулверхэмптон», Португалия), Кай Хаверц («Байер», Германия), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад», Испания); Хавьер Онтиверос («Малага», Испания), Том Дэвис («Эвертон», Англия), Николо Барелла («Кальяри», Италия), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», Англия), Каспер Дольберг («Аякс», Дания) и Кристиан ПалисикБоруссия» Дортмунд, США).

  • Предыдущим обладателем награды стал Ренату Саншиш.
  • Победитель станет известен 23 октября.

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