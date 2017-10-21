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Сборная Аргентины сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре

Сборная Аргентины сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре
Eurosport

1 час назад

Главная арена страны откроется 11 ноября.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины, намеченный на 11 ноября, состоится на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.

14 ноября сборная Аргентины проведет товарищеский матч с командой Нигерии. Эта встреча состоится на стадионе «Краснодара».

  • «Лужники» были закрыты на реконструкцию в 2013 году.
  • Сборная Аргентины квалифицировалась на ЧМ-2018 и выступит летом в России.

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