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Сборная Аргентины сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре
Главная арена страны откроется 11 ноября.
Товарищеский матч между сборными России и Аргентины, намеченный на 11 ноября, состоится на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины.
14 ноября сборная Аргентины проведет товарищеский матч с командой Нигерии. Эта встреча состоится на стадионе «Краснодара».
- «Лужники» были закрыты на реконструкцию в 2013 году.
- Сборная Аргентины квалифицировалась на ЧМ-2018 и выступит летом в России.
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