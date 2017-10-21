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Пеп оторвался от Моура, «Боруссия» разбазарила 2:0. Все результаты дня
Европейский уикенд в самом пике.
Чемпионат Англии
Голы: Педро 11', Батшуайи 71', 90', Аспиликуэта 87' – Дукур 45', Перейра 49'
«Манчестер Сити» – «Бёрнли» – 3:0
Голы: Агуэро 30' (пенальти), Отаменди 73', Сане 75'
Голы: Муй 28', Депуатр 33' – Рэшфорд 78'
Голы: Моусон 56' – Фернандес 25' (автогол), Окадзаки 49'
Голы: Бирам Диуф 62' – Сурман 16', Станислас 18' (пенальти)
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 1:0
Гол: Мерино 86'
Чемпионат Испании
Голы: Моралес 62' – Фажр 58'
Чемпионат Германии
«Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 2:2
Голы: Алле 64' (пенальти), Вольф 68' – Шахин 18', Филипп 57'
Голы: Джонсон 7' – Бендер 48', Бэйли 59', Брандт 61', Фолланд 69', Похьянпало 81'
Гол: Забитцер 23'
Голы: Грегорич 33' – Фуллкруг 76', 89'
Чемпионат России
Голы: Димидко 11', Дедечко 39' – Кротов 54', 72'
Голы: Марков 17' – Ингасон 56' (пенальти)