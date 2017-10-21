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Пеп оторвался от Моура, «Боруссия» разбазарила 2:0. Все результаты дня

Пеп оторвался от Моура, «Боруссия» разбазарила 2:0. Все результаты дня
Eurosport

55 мин. назадИзменено 42 мин. назад

Европейский уикенд в самом пике.

Чемпионат Англии

«Челси» – «Уотфорд» – 4:2

Голы: Педро 11', Батшуайи 71', 90', Аспиликуэта 87' – Дукур 45', Перейра 49'

«Манчестер Сити» – «Бёрнли» – 3:0

Голы: Агуэро 30' (пенальти), Отаменди 73', Сане 75'

«Хаддерсфилд» – «МЮ» – 2:1

Голы: Муй 28', Депуатр 33' – Рэшфорд 78'

«Суонси» – «Лестер» – 1:2

Голы: Моусон 56' – Фернандес 25' (автогол), Окадзаки 49'

«Сток Сити» – «Борнмут» – 1:2

Голы: Бирам Диуф 62' – Сурман 16', Станислас 18' (пенальти)

«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» – 1:0

Гол: Мерино 86'

Чемпионат Испании

«Леванте» – «Хетафе» – 1:1

Голы: Моралес 62' – Фажр 58'

Чемпионат Германии

«Айнтрахт» – «Боруссия» Д – 2:2

Голы: Алле 64' (пенальти), Вольф 68' – Шахин 18', Филипп 57'

«Боруссия» М – «Байер» – 1:5

Голы: Джонсон 7' – Бендер 48', Бэйли 59', Брандт 61', Фолланд 69', Похьянпало 81'

«Лейпциг» – «Штутгарт» – 1:0

Гол: Забитцер 23'

«Аугсбург» – «Ганновер» – 1:2

Голы: Грегорич 33' – Фуллкруг 76', 89'

Чемпионат России

«СКА-Хабаровск» – «Уфа» – 2:2

Голы: Димидко 11', Дедечко 39' – Кротов 54', 72'

«Тосно» – «Ростов» – 1:1

Голы: Марков 17' – Ингасон 56' (пенальти)

«Рубин» – «Динамо» – 0:0

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