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Провал «Манчестер Юнайтед», 500-е очко Лионеля Месси («Барселона») в Примере и другие хлопушки дня

Провал «МЮ», 500-е очко Месси в Примере и другие хлопушки дня
Данил Тармасинов

13 мин. назад

День, когда Радамель Фалькао снова забил.

Англия

«МЮ» пропустил за матч больше, чем за весь сезон АПЛ

Аарон Муй («Хаддерсфилд»), «Манчестер Юнайтед»

После выматывающей зарубы с «Бенфикой» в ЛЧ Жозе перетряхнул состав и выпустил четверых новичков на матч с «Хаддерсфилдом». Но не все были готовы к игре, и Фил Джонс заскулил из-за травмы бедра через 25 минут после свистка. Заменивший его Линделёф увидел обрез Маты, запутался в ногах Инса (Муй на подборе выпустит первую точную пулю), а затем сам привез гол Депуатра.

Моуринью отправил на спасение отряд из Мхитаряна и Рэшфорда, но движения в атаке «Юнайтед» это не добавило. Гол пришел только на 78-й минуте – Лукаку вырезал точный кросс на Маркуса, но больше ничем не запомнился (у Ромелу 35 касаний мяча – меньше чем у любого из «МЮ»). 1:2 – «Манчестер» не вошел в историю как первая команда в Англии, сыгравшая 8 из 9 сухих матчей.

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«Сити» отрывается на пять очков

«Бёрнли» перед домашней дракой с «горожанами» шел седьмым, но испугался лидера так, будто полчемпионата стоял на вылет. «Ман Сити» владел мячом 85% времени, поэтому никто не удивился пенальти на 27-й минуте. Агуэро развел голкипера с точки и сравнялся с лучшим бомбардиром клуба всех времен. У Куна (как и у какого-то деда из 30-х) 177 голов за «Сити», следующая банка впишет аргентинца в историю.

«Бёрнли» сильнее вжался в штрафную, пропустил еще два во второй половине и показал фантастическую разницу в xG – 0,01 против 3,33 у «Сити».

Гвардиола уработал еще одну команду, а после фейла «Юнайтед» оторвался в таблице на пять очков.

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Батшуайи прилетел на крыльях ночи и спас «Челси»

«Синие» сражались с «Уотфордом» на позицию «канониров» – победитель забирал бы себе четвертую строчку АПЛ. Педро красиво заколошматил дальним ударом от штанги, а затем выяснилось, что этот гол стал 8000-м в истории «Челси». Испанцы резвились вовсю, но Фабрегас закидушкой в штрафной не удвоил счет. Перед перерывом Дукур вбил мяч в сетку после корнера, а на второй тайм вышел какой-то другой «Челси». Чемпионы махнули Ричарлисона перед пустыми воротами (бразилец не попал), а через минуту вынули второй от Перейры.

После часа игры Антонио Конте психанул, снял безвольного Морату и выпустил Батшуайи. Миши хватило 11 минут, чтобы сравнять счет, ближе к финишу Аспиликуэта забил победный мяч, а на 95-й запасной страйкер «Челси» дал четвертую плеть «шершням».

4:2 – четвертое место за «синими», но в медиа все еще полыхает тема конфликта тренера с игроками, а сам Конте говорит, что не переживает о возможном увольнении. Типичный «Челси».

А еще:

А еще в Англии:

Испания

«Барселона» без нервов расправилась с последним клубом Ла Лиги

«Барселона» – «Малага»

Каталонцам хватило пары минуты, чтобы содрать кожу с «Малаги». Динь протиснулся к лицевой и перед ассистом на Деулофеу, кажется, упустил мяч за линию. Но настолько, чтобы это заметил лайнсмен – 1:0. Чтобы понять гипнотическое воздействие «Барсы» на половину клубов Примеры, нужно увидеть статистику первого тайма: 80% владения «сине-гранатовых» и 1:3 по ударам.

Через десять минут после старта второй половины все было ясно – Месси вложил в ногу Иньесты мяч, а рикошет полетел в ворота. Результативный пас стал для Лео 500-м очком за «Барселону» в испанской лиге. После второго гола Суарес дважды чуть не убил «Малагу», но в первый раз подвело равновесие, а в другой – меткость. 2:0 – каталонцы даже не напрягались, для победы над последней командой Примеры этого достаточно.

А еще:

А еще в Испании:

  • «Севилья» опозорилась на «Открытие-Арене», а в Валенсии снова получила четыре – 0:4. Едва у андалусийцев пошел календарь посложнее, то игра посыпалась.
  • «Летучие мыши» выиграли пятый матч подряд и забрались на второе место – это выше мадридского «Реала» и «Атлетико».
  • Последний раз 9 мячей в двух матчах «Севилья» получала в мае 2011-го.
  • Их соседи из «Бетиса» спокойно разобрались с аутсайдером «Алавесом» и скаканули на пятое место – 2:0.

Германия

«Дортмунд» упустил разницу в 2 гола

«Боруссия» впервые опустила плаху на 11-й минуте – Шахин выдвинулся на место центрфорварда и замкнул неудачный удар Бартры. За тайм дортмундцы не так часто владели мячом, зато семь раз выстрелили по воротам «Айнтрахта». После перерыва игра пошла еще острее, а без середины поля не замкнул в пустые Обамеянг.

Зато в драйвовых набегах Филипп забил второй мяч и расслабил «шмелей». Защита гостей моментально размякла, запарывала одну офсайд-ловушку за другой и сначала привезла пенальти, а затем пустила эквалайзер «Франкфурта». 2:2 – «Боруссия» с 25 голами в 9 играх установила клубный рекорд, но максимально близко подпустила «Баварию».

10 минут Мюллера выиграли матч для Хайнкеса

Томас Мюллер («Бавария»)

«Бавария» приехала в Гамбург с милой статистикой – ни одной команде мюнхенцы не забивали так часто, как «динозаврам». В первом тайме об этом не напоминало ничего – чемпионы скупо возили мяч и не создавали атак. Зато «Гамбург» оживился, навалился на ворота Ульрайха и приблизился к голу. Но потом Коман сгонял в контратаку, получил в голеностоп от Юнга и удалил опорника хозяев. Но даже это не развязало ноги ФК «Голливуд».

После перерыва Хайнкес спрятал Хамеса (хотя колумбиец не сильно и выделялся), выпустил Мюллера, получил от Томаса ассист, а потом укрыл и его – для результата немцу хватило 10 минут, затем его забрала травма. Мюнхенцы еще дважды били в штангу, но не изменили счет на табло – 1:0, «Боруссия» опережает доминаторов в таблице по разнице мячей.

А еще в Германии:

  • «Лейпциг» шустро прикончил «Штутгарт» с помощью гола Забитцера и гонится за двумя монстрами Бундеслиги – от обоих «РБ» отстает на один балл.
  • Нестабильный «Байер» пропустил быстрый мяч от «Гладбаха», получил втык от тренера в перерыве и закатил «Боруссии М» пять во втором тайме – 5:1.

Италия

«Наполи» впервые потерял очки

Неаполь с «нерадзурри» бодро начали – атаки обеих команд летали туда-сюда, первый тайм прошел на мощнейших скоростях. «Партенопеи» больше владели мячом, лучше прессинговали, их невысокое нападение отлично чувствовало себя в этой быстрой игре. «Интер» впереди выстраивал позиционные схемы, футболисты слаженно действовали в атаках сходу и долгих розыгрышах у штрафной. Главным моментом стал двойной сэйв Хандановича, но и без него в хайлайтах набиралось красоты.

Во второй половине из «Наполи» будто выпустили воздух, миланцы чаще контролировали мяч, Весино обвел вышедшего из ворот Рейну (Хюсай вовремя вынес удар с ленточки), но других крупных шансов у соперников не было.

0:0 – нули с кучей запоротых эпизодов, «Наполи» последним из топ-5 лиг теряет очки, до матча с «Интером» у них было 8 побед из 8 в этом сезоне и 13 из 13 с учетом игр прошлого чемпионата.

А еще:

  • Неаполитанцы впервые не забили в Серии А с февраля – это 20 результативных игр подряд.

А еще в Италии:

  • «Сампдория» докапывалась, какого размера «Кротоне», и пришила зверят пятью голами – 5:0. До матчей «Ромы» и «Юве» генуэзцы побудут на третьем месте.

А еще во Франции:

  • «Монако» не особо парилось в матче с «Каном». Первый мяч середняку залетел к середине тайма, а второй оформил с пенальти Фалькао. Это его 13-й гол в сезоне после 14 ударов, реализация просто бешеная – 93%.
  • «Нант» Раньери снова выиграл – на этот раз у «Генгама» с победным мячом на 86-й минуте. Клаудио тащит «канареек», они уже третьи и отстают от монегасков на два очка.

Пеп оторвался от Моура, «Боруссия» разбазарила 2:0. Все результаты дня

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