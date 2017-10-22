Провал «Манчестер Юнайтед», 500-е очко Лионеля Месси («Барселона») в Примере и другие хлопушки дня

Англия

«МЮ» пропустил за матч больше, чем за весь сезон АПЛ

После выматывающей зарубы с «Бенфикой» в ЛЧ Жозе перетряхнул состав и выпустил четверых новичков на матч с «Хаддерсфилдом». Но не все были готовы к игре, и Фил Джонс заскулил из-за травмы бедра через 25 минут после свистка. Заменивший его Линделёф увидел обрез Маты, запутался в ногах Инса (Муй на подборе выпустит первую точную пулю), а затем сам привез гол Депуатра.

Моуринью отправил на спасение отряд из Мхитаряна и Рэшфорда, но движения в атаке «Юнайтед» это не добавило. Гол пришел только на 78-й минуте – Лукаку вырезал точный кросс на Маркуса, но больше ничем не запомнился (у Ромелу 35 касаний мяча – меньше чем у любого из «МЮ»). 1:2 – «Манчестер» не вошел в историю как первая команда в Англии, сыгравшая 8 из 9 сухих матчей.

А еще:

«Сити» отрывается на пять очков

«Бёрнли» перед домашней дракой с «горожанами» шел седьмым, но испугался лидера так, будто полчемпионата стоял на вылет. «Ман Сити» владел мячом 85% времени, поэтому никто не удивился пенальти на 27-й минуте. Агуэро развел голкипера с точки и сравнялся с лучшим бомбардиром клуба всех времен. У Куна (как и у какого-то деда из 30-х) 177 голов за «Сити», следующая банка впишет аргентинца в историю.

«Бёрнли» сильнее вжался в штрафную, пропустил еще два во второй половине и показал фантастическую разницу в xG – 0,01 против 3,33 у «Сити».

Гвардиола уработал еще одну команду, а после фейла «Юнайтед» оторвался в таблице на пять очков.

А еще:

Батшуайи прилетел на крыльях ночи и спас «Челси»

«Синие» сражались с «Уотфордом» на позицию «канониров» – победитель забирал бы себе четвертую строчку АПЛ. Педро красиво заколошматил дальним ударом от штанги, а затем выяснилось, что этот гол стал 8000-м в истории «Челси». Испанцы резвились вовсю, но Фабрегас закидушкой в штрафной не удвоил счет. Перед перерывом Дукур вбил мяч в сетку после корнера, а на второй тайм вышел какой-то другой «Челси». Чемпионы махнули Ричарлисона перед пустыми воротами (бразилец не попал), а через минуту вынули второй от Перейры.

После часа игры Антонио Конте психанул, снял безвольного Морату и выпустил Батшуайи. Миши хватило 11 минут, чтобы сравнять счет, ближе к финишу Аспиликуэта забил победный мяч, а на 95-й запасной страйкер «Челси» дал четвертую плеть «шершням».

4:2 – четвертое место за «синими», но в медиа все еще полыхает тема конфликта тренера с игроками, а сам Конте говорит, что не переживает о возможном увольнении. Типичный «Челси».

А еще:

А еще в Англии:

Вот это проход марокканского «святого», который сломал «Вест Бром»

«Кристал Пэлас» в прошлом туре грохнул «Челси», а в игре с «Ньюкаслом» снова впал в уныние и пропустил на 86-й. «Сороки» подлетели на шестую строчку в АПЛ.

Перекаченный мужик в татухах, который, оказывается, новый тренер «Лестера»

«Халл» Слуцкого впервые победил на выезде. Первой жертвой царя Леонида стал «Барнсли» – гол бывшего проспекта «МЮ» Кэмпбелла вознес «тигров» на 14-е место Чемпионшипа.

Испания

«Барселона» без нервов расправилась с последним клубом Ла Лиги

Каталонцам хватило пары минуты, чтобы содрать кожу с «Малаги». Динь протиснулся к лицевой и перед ассистом на Деулофеу, кажется, упустил мяч за линию. Но настолько, чтобы это заметил лайнсмен – 1:0. Чтобы понять гипнотическое воздействие «Барсы» на половину клубов Примеры, нужно увидеть статистику первого тайма: 80% владения «сине-гранатовых» и 1:3 по ударам.

Через десять минут после старта второй половины все было ясно – Месси вложил в ногу Иньесты мяч, а рикошет полетел в ворота. Результативный пас стал для Лео 500-м очком за «Барселону» в испанской лиге. После второго гола Суарес дважды чуть не убил «Малагу», но в первый раз подвело равновесие, а в другой – меткость. 2:0 – каталонцы даже не напрягались, для победы над последней командой Примеры этого достаточно.

А еще:

А еще в Испании:

«Севилья» опозорилась на «Открытие-Арене», а в Валенсии снова получила четыре – 0:4. Едва у андалусийцев пошел календарь посложнее, то игра посыпалась.

«Летучие мыши» выиграли пятый матч подряд и забрались на второе место – это выше мадридского «Реала» и «Атлетико».

Последний раз 9 мячей в двух матчах «Севилья» получала в мае 2011-го.

Их соседи из «Бетиса» спокойно разобрались с аутсайдером «Алавесом» и скаканули на пятое место – 2:0.

Германия

«Дортмунд» упустил разницу в 2 гола

«Боруссия» впервые опустила плаху на 11-й минуте – Шахин выдвинулся на место центрфорварда и замкнул неудачный удар Бартры. За тайм дортмундцы не так часто владели мячом, зато семь раз выстрелили по воротам «Айнтрахта». После перерыва игра пошла еще острее, а без середины поля не замкнул в пустые Обамеянг.

Зато в драйвовых набегах Филипп забил второй мяч и расслабил «шмелей». Защита гостей моментально размякла, запарывала одну офсайд-ловушку за другой и сначала привезла пенальти, а затем пустила эквалайзер «Франкфурта». 2:2 – «Боруссия» с 25 голами в 9 играх установила клубный рекорд, но максимально близко подпустила «Баварию».

10 минут Мюллера выиграли матч для Хайнкеса

«Бавария» приехала в Гамбург с милой статистикой – ни одной команде мюнхенцы не забивали так часто, как «динозаврам». В первом тайме об этом не напоминало ничего – чемпионы скупо возили мяч и не создавали атак. Зато «Гамбург» оживился, навалился на ворота Ульрайха и приблизился к голу. Но потом Коман сгонял в контратаку, получил в голеностоп от Юнга и удалил опорника хозяев. Но даже это не развязало ноги ФК «Голливуд».

После перерыва Хайнкес спрятал Хамеса (хотя колумбиец не сильно и выделялся), выпустил Мюллера, получил от Томаса ассист, а потом укрыл и его – для результата немцу хватило 10 минут, затем его забрала травма. Мюнхенцы еще дважды били в штангу, но не изменили счет на табло – 1:0, «Боруссия» опережает доминаторов в таблице по разнице мячей.

А еще в Германии:

«Лейпциг» шустро прикончил «Штутгарт» с помощью гола Забитцера и гонится за двумя монстрами Бундеслиги – от обоих «РБ» отстает на один балл.

Нестабильный «Байер» пропустил быстрый мяч от «Гладбаха», получил втык от тренера в перерыве и закатил «Боруссии М» пять во втором тайме – 5:1.

Италия

«Наполи» впервые потерял очки

Неаполь с «нерадзурри» бодро начали – атаки обеих команд летали туда-сюда, первый тайм прошел на мощнейших скоростях. «Партенопеи» больше владели мячом, лучше прессинговали, их невысокое нападение отлично чувствовало себя в этой быстрой игре. «Интер» впереди выстраивал позиционные схемы, футболисты слаженно действовали в атаках сходу и долгих розыгрышах у штрафной. Главным моментом стал двойной сэйв Хандановича, но и без него в хайлайтах набиралось красоты.

Во второй половине из «Наполи» будто выпустили воздух, миланцы чаще контролировали мяч, Весино обвел вышедшего из ворот Рейну (Хюсай вовремя вынес удар с ленточки), но других крупных шансов у соперников не было.

0:0 – нули с кучей запоротых эпизодов, «Наполи» последним из топ-5 лиг теряет очки, до матча с «Интером» у них было 8 побед из 8 в этом сезоне и 13 из 13 с учетом игр прошлого чемпионата.

А еще:

Неаполитанцы впервые не забили в Серии А с февраля – это 20 результативных игр подряд.

А еще в Италии:

«Сампдория» докапывалась, какого размера «Кротоне», и пришила зверят пятью голами – 5:0. До матчей «Ромы» и «Юве» генуэзцы побудут на третьем месте.

А еще во Франции:

«Монако» не особо парилось в матче с «Каном». Первый мяч середняку залетел к середине тайма, а второй оформил с пенальти Фалькао. Это его 13-й гол в сезоне после 14 ударов, реализация просто бешеная – 93%.

«Нант» Раньери снова выиграл – на этот раз у «Генгама» с победным мячом на 86-й минуте. Клаудио тащит «канареек», они уже третьи и отстают от монегасков на два очка.

Пеп оторвался от Моура, «Боруссия» разбазарила 2:0. Все результаты дня

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