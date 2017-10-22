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Экс-звезда «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси

Экс-звезда «Милана» Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
Eurosport

41 мин. назадИзменено 37 мин. назад

Играть за «россонери» – сделать политическую карьеру.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», экс-министр энергетики Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с 51,4% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета бюллетеней с 22% избирательных участков.

«После подсчета бюллетеней со 165 из 737 участков в Тбилиси Каха Каладзе получил 51,4% голосов избирателей, Заал Удумавшили (кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение») – 16,68%, Алеко Елисашвили (независимый кандидат) – 16,6%», – заявила председатель комиссии Тамара Жвания, которую цитирует РИА «Новости».

Согласно результатам exit poll компании Edison research, второго тура не будет: Каладзе набрал 54% голосов избирателей, Удумашвили — 15%, а Елисашвили – 14%.

  • Каладзе на протяжении 10 сезонов защищал цвета «Милана», стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, дважды выиграл Лигу чемпионов.
  • Помимо «Милана» Каха выступал за «Дженоа», тбилисское и киевское «Динамо».
  • Каладзе 5 раз признавался футболистом года в Грузии, отыграл 83 матча за национальную команду страны.
  • Другая легенда «Милана» Джордж Веа стал президентом Либерии.

Какой мэр круче?

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Виталий Кличко
Каха Каладзе

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