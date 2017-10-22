Безголовый. За русский футбол не стыдно, но редко

Неделя, на которой «Спартак» вынес «Севилью» в ЛЧ, просто не могла закончиться скучно.

В воскресенье творить на газон «ВЭБ Арены» вышли команды с диаметрально противоположными кондициями. Первые безоговорочно лидируют в РФПЛ и выносят все живое и неживое в ЛЕ. Вторые в середине недели были подбиты командой из Швейцарции, причем выглядели против них откровенно жалко. Матч «Зенита» и ЦСКА был предсказуем перед его началом и не совсем однозначен по его завершении. Ясно одно, русский футбол все-таки жив и иногда очень привлекателен.

«Зенит» приехал в Москву не проиграть. Это стало ясно уже с первых минут, когда на шквалистые атаки армейцев не находилось ответа у атакующей группы питерцев, которая на 2/3 состояла из россиян. Ригони разбавлял компанию Кокорина и Полоза аргентинским паспортом, но на поле выделялся только во втором тайме.

А ЦСКА жег. После провальной встречи в ЛЧ (ни одного удара в створ ворот «Базеля») Виктор Гончаренко сделал выводы и собрал команду. Тактический рисунок коуч сменил лишь отчасти (Жамалетдинова в старте заменил Кучаев), но явно провел крико-восстановитеьные процедуры, которые зарядили красно-синих на прессинг, давление и совсем немножко – на агрессию. Фернандеса Виктор даже немного пережал. Марио бросался с кулаками на Роберто Манчини, который к такому явно был не готов. Как и «Зенит», который в первом тайме сподобился всего на 2 удара в сторону ворот, нисколько не потревоживших нервы Акинфеева. Не Лига чемпионов же.

Но даже аморфность гостей не убивала желание смотреть дальше. Игра в первой половине поджигалась борьбой на каждом клочке поля, эмоциями армейцев, которые негодовали по поводу односторонности судейства и окончательно взрывалась с сэйвами Лунева. Кипер «Зенита» за тайм успел травмироваться, вернуться на поле, тут же потащить почти мертвый кивок Березуцкого после углового, а потом еще пару выстрелов армейцев и завершить матч. На вторую половину вышел Юрий Лодыгин и, что удивительно, не подвел. Виной тому, подсевшие во второй половине хозяева, которые променяли позиционные атаки и резкие прорывы на редкие вылазки к воротам «Зенита», с которыми без особых проблем справлялись питерские дефы.

Матч очень бодро выглядел для глаз, но как-то неуверенно в плане статистики. Продвинутые гики потеряли бы матч с 1,81 на двоих среди груды таких же, если бы не один факт. Команды насобирали 10 желтых карточек, 12 корнеров (11:1 в пользу хозяев) и 19 ударов – ничего необычного, но для российского чемпионата – очень даже.

Российский футбол наконец-то стало интересно смотреть. Даже без голов. Питерцы и москвичи показали концентрированную страсть, которая намного лучше пустых цифр.

ЦСКА – «Зенит» – 0:0

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