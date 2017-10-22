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«Арсенал» раскрошил «Эвертон», «Тоттенхэм» сильно огорчил Клоппа. Все результаты дня

«Арсенал» раскрошил «Эвертон», «Тоттенхэм» сильно огорчил Клоппа. Все результаты дня
Eurosport

1 час назад

Все авторы голов европейских чемпионатов в одной удобной вкладке.

Чемпионат России

ЦСКА – «Зенит» – 0:0

«Урал» – «Ахмат» – 2:0

Голы: Димитров 33', Евсеев 79'

Чемпионат Англии

«Эвертон» – «Арсенал» – 2:5

Голы: Руни 12', Ниасс 90' – Монреаль 40', Озил 53', Ляказетт 74', Санчес 90', Рэмзи 90'

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 4:1

Голы: Кейн 4', Сон 12', Алли 45', Кейн 56' – Салах 24'

Чемпионат Испании

«Сельта» – «Атлетико» – 0:1

Гол: Гамейро 28'

«Вильярреал» – «Лас-Пальмас» – 4:0

Голы: Бакамбю 48', Гаспар 65', Наварро 67', Сансоне 90'

Чемпионат Италии

«Торино» – «Рома» – 0:1

Гол: Коларов 69'

«Аталанта» – «Болонья» – 1:0

Гол: Корнелиус 71'

СПАЛ – «Сассуоло» – 0:1

Гол: Политано 1'

«Милан» – «Дженоа» – 0:0

«Беневенто» – «Фиорентина» – 0:3

Голы: Бенасси 18', Хума 47', Терео 66'

«Кьево» – «Верона» – 3:2

Голы: Игнлезе 23', Инглезе 30', Пелиссье 73' – Верде 6', Паццини 55'

Чемпионат Германии

«Фрайбург» – «Герта» – 1:1

Голы: Хаберер 52' – Калу 81'

«Кёльн» – «Вердер» – 0:0

Чемпионат Франции

«Труа» – «Лион» – 0:5

Голы: Траоре 21', Депай 49', Депай 65', Депай 70', Мариано 90'

«Ницца» – «Страсбур» – 1:2

Голы: Ле Мелу 54' – Да Коста 23', Да Коста 49'

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