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«Арсенал» раскрошил «Эвертон», «Тоттенхэм» сильно огорчил Клоппа. Все результаты дня
Все авторы голов европейских чемпионатов в одной удобной вкладке.
Чемпионат России
Голы: Димитров 33', Евсеев 79'
Чемпионат Англии
Голы: Руни 12', Ниасс 90' – Монреаль 40', Озил 53', Ляказетт 74', Санчес 90', Рэмзи 90'
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 4:1
Голы: Кейн 4', Сон 12', Алли 45', Кейн 56' – Салах 24'
Чемпионат Испании
Гол: Гамейро 28'
«Вильярреал» – «Лас-Пальмас» – 4:0
Голы: Бакамбю 48', Гаспар 65', Наварро 67', Сансоне 90'
Чемпионат Италии
Гол: Коларов 69'
Гол: Корнелиус 71'
Гол: Политано 1'
«Беневенто» – «Фиорентина» – 0:3
Голы: Бенасси 18', Хума 47', Терео 66'
Голы: Игнлезе 23', Инглезе 30', Пелиссье 73' – Верде 6', Паццини 55'
Чемпионат Германии
Голы: Хаберер 52' – Калу 81'
Чемпионат Франции
Голы: Траоре 21', Депай 49', Депай 65', Депай 70', Мариано 90'
Голы: Ле Мелу 54' – Да Коста 23', Да Коста 49'