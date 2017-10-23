Дубль Харри Кейна «Ливерпулю», удаления Бонуччи и Неймара, плаксивый сын Баштуша и другая жесть дня

Англия

«Ливерпуль» проиграл на «Уэмбли»

«Тоттенхэм» в присутствии 80 тысяч зрителей изящно продемонстрировал команде Клоппа, что чувствовали несчастные игроки «Марибора», над которым «красные» поглумились среди недели со счетом 7:0. Несмотря на тяжелый матч в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», лондонцы стартовали очень мощно. Харри Кейн и Хынмин Сон воспользовались заторможенностью Деяна Ловрена и к 12-й минуте «Тоттенхэм» повел 2:0. Тренер «Ливерпуля» снял хорвата с игры к середине первого тайма, когда Сон опять удрал от Ловрена и всадил мяч в перекладину.

Кейн подарил «Ливерпулю» надежду, когда потерял мяч в центральном круге, Хендерсон десантировал Салаха в штрафную, где египтянин взял в сообщники штангу и казнил Льориса. До перерыва шла равная игра, но «Тоттенхэм» действовал настырнее и Деле Алли забил после неудачного выноса защитниками «Ливерпуля» мяча из штрафной.

В начале второго тайма «красные» оживились и несколько раз пощекотали Льориса дальними ударами. Особенно хорош был сэйв француза после удара Коутиньо.

У коллеги Льориса получилось наоборот – Миньоле поймал какое-то насекомое при подаче углового, но совершенно забыл о мяче (4:1).

«Ливерпуль» свалился на восьмое место с отрицательной разницей мячей, а «шпоры» догнали «МЮ», с которым схлестнутся в следующем туре на «Олд Траффорд».

А еще:

«Тоттенхэм» впервые с 2012 года обыграл «Ливерпуль» в АПЛ.

На счету Кейна 45 мячей в 40 играх за клуб и сборную в 2017-м.

Вечерний ураган. В чем главная проблема Харри Кейна из «Тоттенхэма»

А еще в Англии:

«Арсенал» поздравил Арсена Венгера с 68-летием убедительной выездной победой над «Эвертоном» со счетом 5:2. Уэйн Руни прошил Чеха на 12-й минуте, после чего «ириски» отгребли пятерку от Монреаля, Озила, Ляказетта, Рэмзи и Санчеса. «Канониры» догнали в таблице «Челси», а ливерпульцы увязли в зоне вылета.

Испания

«Реал» буднично распотрошил «Эйбар»

«Реал» долго раскачивался, Роналду разминался с мячом, плохо открывался, но именно он заработал угловой ближе к середине первого тайма, после которого игрок «Эйбара» Оливейра впихнул шар в свои ворота. Через 10 минут Иско ассистировал Асенсио, который положил второй мяч и четвертый для себя в ворота «Эйбара» в пяти последних матчах.

Во втором тайме Роналду вспомнил, что он в этом сезоне еще не забивал в чемпионате на «Сантьяго Бернабеу». Португалец нанес пять ударов по воротам, но мяч не шел в цель. «Эйбар» прикончил Марсело, влепивший после стеночки с Бензема (3:0). Мадрицы по-прежнему отстают на пять балов от «Барселоны».

А еще в Испании:

За последние четыре года «Леганес» превратился из команды третьего дивизиона с кучей долгов в один из самых крепких испанских клубов. За это время «огурцы» приумножили оборот с 300 тысяч евро до 42 миллионов. В этом туре команда Асьера Агирресабаля щелкнула «Атлетик» (1:0) и удерживает пятую строчку с сухой серией в 487 минут. Впереди у команды три серьезных экзамена – «Севилья», «Валенсия», «Барселона».

Кевин Гамейро удачно сориентировался после подачи углового и принес минимальную гостевую победу «Атлетико» над «Сельтой» (1:0).

Италия

«Ювентус» оседлал «зебр» в меньшинстве

Ключевой момент матча в Удине произошел на 26-й минуте при счете 2:1 в пользу чемпионов. Манджукич имитировал пенальти, поскандалил с защитником хозяев и судьей, и за три секунды отхватил два предупреждения. «Юве» остался в меньшинстве, но это лишь еще больше воспламенило команду Аллегри. До конца игры Хедира оформил первый хет-трик в карьере, а туринцы впервые с 2012 года закатили на выезде в Серии А шесть мячей (6:2).

А еще:

Удаление Манджукича – первое для «Ювентуса» с мая 2016-го, когда Алекс Сандро не доиграл матч с «Вероной».

Бонуччи подвел безликий «Милан»

Сезон у команды Монтеллы не складывается, и у игроков сдают нервы. В середине первого тайма матча против «Дженоа» капитан Бонуччи припечатал Рози локтем в скулу, судья взял видеоповтор и удалил Лео с поля. За такой приступ бешенства защитнику грозит минимум двухматчевая дисквалификация, что ставит под сомнение его участие в игре против «Ювентуса» 28 октября.

Команда Монтеллы достойно сражалась в меньшинстве, но так и не вскрыла оборону «грифонов» (0:0). «Милан» не забил в двух матчах подряд, в октябре еще не побеждал и слухи об увольнении тренера становятся реальнее. Главные претенденты на роль пожарников – Рино Гаттузо и Паулу Соуза.

А еще в Италии:

«Лацио» уделал «Кальяри» со счетом 2:0, Чиро Иммобиле заквасил дубль. Перед матчем произошел любопытный эпизод. Сын защитника «орлов» Баштуша вышел на поле в роли талисмана и отказался уходить, устроив истерику – пацан не хотел расставаться с папой. Баштуш вкатил третий мяч в матче и тренер «Лацио» Симоне Индзаги сказал, что попросит ангольца теперь всегда выходить на игру с сыном.

«Беневенто» проиграл девятый матч со старта сезона, установив новый антирекорд Серии А. Новичку чемпионата досталось от «Фиорентины» (0:3).

Защитник «Ромы» Коларов разыгрался в последних матчах и ударом со штрафного принес «Роме» тяжелую победу над «Торино» (1:0). «Волки» выиграли 11-й матч подряд на выезде в Серии А.

А еще в Германии:

Мощнейшее рубилово между «Кельном» и «Вердером» завершилось нулевой ничьей. «Козлы» и «музыканты» по-прежнему остаются единственными командами в Бундеслиге без побед.

«Хоффенхайм» упустил победу над «Вольфсбургом» на последней минуте (1:1) и отстал от тройки лидеров.

В матче «Фрайбург» – «Герта» (1:1) впервые в сезоне были назначены три пенальти, из которых два достигли цели.

А еще во Франции:

«Марсель» упустил победу во французском Класико против «ПСЖ» (2:2). Парижане дважды отыгрывались, в последний раз на 93-й минуте. Кавани продлил беспроигрышную серию парижан против провансальцев до 15 матчей. «ПСЖ» заканчивал игру без Неймара, который получил второе предупреждение на 87-й минуте за стычку с Окампосом.

Гол, удаление и еще 5 моментов Неймара в матче с «Марселем»

«Лион» нашвырял пять мячей «Труа», позволив Депаю смастерить первый хет-трик в карьере. Голландец закольцевал достижение паненкой.

А еще в Португалии:

Судья матча «Спортинг» – «Шавес» (5:1) Руй Кошта наградил полузащитника «львов» Мартинша предупреждением за симуляцию в штрафной и не изменил решение даже после просмотра видеоповтора. Похоже, арбитру нужно срочно записаться на прием к офтальмологу.

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