Юр Вриелинг выиграл Гран-при в Хельсинки на втором этапе Кубка мира

Сорок спортивных пар были заявлены на покорение пятизвездочного маршрута Гран-при с высотой препятствий до 160 см. Первый гит чисто прошли девять всадников. Ошибки посыпались на перепрыжке. По два провала допустили американка Клое Рейд верхом на Кодарко, бельгиец Франсуа Мати младший в седле Уно де ла Рок и норвежец Гир Гуликсен на Эдеса Эс Бэнжен.

Неплохой темп в перепрыжке задали немец Феликс Хассманн на Кайен WZ и француз Алдрик Шеронне в седле Танаэль де Бонн. Но оба всадника сбили по перекладине, в итоге, Феликс Хассманн занимает пятое место, а Алдрик Шеронне – шестое. Британец Роберт Уитакер в седле Кэтуок IV прошел испытание без ошибок за 39,27 секунды и немного не дотянул по скорости до третьей ступени пьедестала. У Роберта Уитакера четвертый результат на Гран-при.

Недосягаемую для соперников скорость набрал Юр Вриелинг верхом на VDL Глазгоу v. Мерилснест и пришел к финишу за 36,85 секунды. Хенрик фон Эскерманн в седле Мэри Лу 194 закончил перепрыжку за 38,41 секунды. Всего на 0,19 секунды отстал от него третий призер – Марлон Модоло Занотелли в паре с Селена VDL, бразилец завершил финальную часть испытаний за 38,60 секунды.

После хельсинского этапа рейтинговую таблицу возглавил француз Кевин Стаут (24 балла), второе место разделили два победителя: немец Даниэль Дойсер, взявший первый этап в Осло и новоиспеченный триумфатор в Хельсинки – голландец Юр Вриелинг, оба всадника набрали по 20 баллов, далее следует британец Роберт Уитакер (18 баллов), замыкает пятерку лидеров швед Хенрик фон Эскерманн (17 баллов). Третий этап Кубка Наций пройдет в Италии, в Вероне с 26 по 29 октября.

Россиянин Александр Белехов в соревновании CSI5*-W с высотой препятствий до 140 см занял пятое призовое место. Из пятидесяти пар, принявших участие в испытании, семнадцать прошли маршрут без ошибок. Александр Белехов верхом на Чаптере пришел к финишу за 26,72 секунды.

В соревнованиях по выездке приняла участие наша всадница Юлия Принцева верхом на Вауте. В Большом Призе россиянка заняла пятое место. Выступление нашей пары было оценено в 64,56%.

Результаты Гран-при Результаты всех соревнований в Хельсинки