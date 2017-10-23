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Джанни Инфантино: «Все чемпионаты нуждаются в скорейшем внедрении системы видеоповторов»

Инфантино: «Все чемпионаты нуждаются в скорейшем внедрении системы видеоповторов»
Eurosport

35 мин. назад

Президент ФИФА настроен категорично.

Инфантино заявил, что судьям нужна техническая помощь.

«Мы не можем представить футбол без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в ее скорейшем внедрении.

Арбитрам необходима техническая помощь. Мы уже давно тестируем ВАР и стараемся ее совершенствовать, но пока трудно сказать, когда она появится повсеместно», – цитирует Инфантино Marca.

  • Система ВАР была протестирована на клубном чемпионате мира-2016 в Японии и также на Кубке Конфедераций-2017.
  • В настоящее время видеоповторы используются в чемпионатах Германии и Италии.

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