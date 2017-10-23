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Джанни Инфантино: «Все чемпионаты нуждаются в скорейшем внедрении системы видеоповторов»
Президент ФИФА настроен категорично.
Инфантино заявил, что судьям нужна техническая помощь.
«Мы не можем представить футбол без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в ее скорейшем внедрении.
Арбитрам необходима техническая помощь. Мы уже давно тестируем ВАР и стараемся ее совершенствовать, но пока трудно сказать, когда она появится повсеместно», – цитирует Инфантино Marca.
- Система ВАР была протестирована на клубном чемпионате мира-2016 в Японии и также на Кубке Конфедераций-2017.
- В настоящее время видеоповторы используются в чемпионатах Германии и Италии.
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