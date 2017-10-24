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Лионель Месси выбрал лучшим футболистом 2017 года Луиса Суареса, а Криштиану Роналду – Луку Модрича

Месси выбрал лучшим футболистом 2017 года Суареса, а Роналду – Модрича
Р-Спорт

1 час назад

Все довольно очевидно.

Криштиану Роналду при выборе лучшего футболиста 2017 года проголосовал за одноклубника Луку Модрича. Лионель Месси назвал лучшим игроком года тоже своего партнера по команде Луиса Суареса, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА.

Месси поставил на первое место Суареса, на второе – Андреса Иньесту, на третье – Неймара. Роналду проголосовал за партнеров по «Реалу» – Модрича, Серхио Рамоса и Марсело.

При выборе лучшего тренера года Месси проголосовал за двух бывших тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолу, а еще за Диего Симеоне из «Атлетико». Роналду отдал свой голос Зинедину Зидану, а на второе и третье места поставил португальцев Жозе МоуриньюМанчестер Юнайтед») и Леонарду Жардима («Монако»).

  • Роналду стал лучшим игроком по версии ФИФА.
  • В споре за звание португалец опередил Лионеля Месси и Неймара.
  • Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд стран-членов организации и сотрудников медиа

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