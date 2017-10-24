Лионель Месси выбрал лучшим футболистом 2017 года Луиса Суареса, а Криштиану Роналду – Луку Модрича

Криштиану Роналду при выборе лучшего футболиста 2017 года проголосовал за одноклубника Луку Модрича. Лионель Месси назвал лучшим игроком года тоже своего партнера по команде Луиса Суареса, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА.

Месси поставил на первое место Суареса, на второе – Андреса Иньесту, на третье – Неймара. Роналду проголосовал за партнеров по «Реалу» – Модрича, Серхио Рамоса и Марсело.

При выборе лучшего тренера года Месси проголосовал за двух бывших тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолу, а еще за Диего Симеоне из «Атлетико». Роналду отдал свой голос Зинедину Зидану, а на второе и третье места поставил португальцев Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Леонарду Жардима («Монако»).

Роналду стал лучшим игроком по версии ФИФА.

В споре за звание португалец опередил Лионеля Месси и Неймара.

Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд стран-членов организации и сотрудников медиа

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