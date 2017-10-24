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Акинфеев проголосовал за Роналду, Видаля и Буффона, Черчесов – за Роналду, Буффона и Месси
Представители России единогласно поддержали парня из Португалии.
Стали известны голоса капитана и тренера сборной России Игоря Акинфеева и Станислава Черчесова при выборе лучшего игрока года по версии ФИФА.
Акинфеев поставил на первое место Роналду, на второе – Видаля, на третье – Буффона. Черчесов остался солидарен с Акинфеевым и отдал наивысший балл Роналду. На вторую строчку специалист отправил Буффона, на третье – Месси.
- Роналду получил приз ФИФА второй год подряд.
- В сезоне-2016/17 Криш выиграл ЛЧ, Примеру и Клубный ЧМ.
- ФИФА второй год подряд определяет лауреатов футбольного года отдельно от еженедельника France Football, который традиционно вручает «Золотой мяч». 6 лет ФИФА награждал лауреатов совместно с французским изданием, но с 2016 года награды вновь вручаются по отдельности.
- В голосании принимали участие капитаны и тренеры национальных сборных, а также журналисты.
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