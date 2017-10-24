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Как выглядят фирменные бутсы лучшего игрока мира
Nike Mercurial CR7 Melhor. Ты их уже хочешь.
23 октября Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА.
Bleacher Report опубликовал специальное издание бутс Nike – Mercurial CR7 Melhor. Выглядят они фантастически.
- Вручение премии The Best лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА прошло в понедельник в Лондоне.
- Роналду стал лауреатом награды во второй раз подряд, опередив по итогам голосования форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «ПСЖ» Неймара.
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