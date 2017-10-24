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Как выглядят фирменные бутсы лучшего игрока мира

Как выглядят фирменные бутсы лучшего игрока мира
Eurosport

1 час назад

Nike Mercurial CR7 Melhor. Ты их уже хочешь.

23 октября Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

Bleacher Report опубликовал специальное издание бутс Nike – Mercurial CR7 Melhor. Выглядят они фантастически.

  • Вручение премии The Best лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА прошло в понедельник в Лондоне.
  • Роналду стал лауреатом награды во второй раз подряд, опередив по итогам голосования форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «ПСЖ» Неймара.

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