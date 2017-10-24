«Мой сын смотрит футбол не в Манчестере, а в Париже». Почему Жозе Моуринью уедет в «ПСЖ»

В интервью TF1 Жозе спросили, не против ли он потренировать «ПСЖ». Коуч ответил расплывчато: «Я все еще тренер с амбициями и с желанием пробовать какие-то новые вещи. И я совершенно точно не закончу карьеру в «Манчестер Юнайтед». Эти слова запустили термоядерный поток заголовков в духе «ПСЖ» нацелился на Моуринью».

Ничего, кроме догадок, в этой истории нет. Как и в истории со слухами о новом готовящемся в «МЮ» пятилетнем контракте, о котором Жозе буркнул: «Я его не подписывал». Однако Моуринью сам дал повод для многочисленных фантазий, в том числе, в умах владельцев парижского клуба.

Для них, владельцев, Жозе – необходимость. Но необходимость не в срочном смысле, как сгонять в магазин за хлебом или заткнуть дыру в центре защиты Клоппа. Необходимость абстрактная. Неизбежность на большом пути развития «ПСЖ» как топ-клуба.

Если есть какая-то цель во всех этих финансовых оргиях, в свободном агенте Неймаре, в несвободном Мбаппе, Дракслере и Ди Марии, в самых дорогих домашних билетах на Лигу чемпионов, во всей этой лакшери-попсе, то ты – топ-клуб. Как «Реал» нулевых или «Челси» десятых.

В футболе, как и в бизнесе, есть глобальные тренды – то, что все делают, потому что модно и круто (аутсорсинг в Китае, оффшоринг на Кипре, авиализинг в Ирландии). Вместе с трендами плетутся глобальные ништячки – тоже модные, но ничего больше (майбахи, яхты, виллы). Принципиальное отличие трендов в том, что они помогают бизнесу развиваться. А ништячки – тупо понты. Пародокс Моуринью в том, что он – и тренд, и предмет роскоши.

Он – этап развития. Именно Особенный подтолкнул «Реал», который крушит всех в Европе. Застойная, бесцельная организация с космическими трудовыми договорами превратилась в машину по уничтожению Лиги чемпионов с полной комплектацией и отсутствием каких-либо лишних деталей в составе. Он превратил сочетание Дзанетти-Камбьяссо-Снейдер-Это’О-Милито в банду, он снова доказал Абрамовичу, что никакие фунтоллиарды «Сити» не помешают выигрывать АПЛ, он вот-вот вернет миру «МЮ» – тот, что жег при Фергюсоне.

И при этом Жозе – демонстрация мускулов. История Массимо Челлино, владельца «Лидса», пытавшегося взять Моура на понт («Если у тебя есть яйца, выведи нас в АПЛ и выиграй Лигу чемпионов») – утопия. Моуринью – не псих и не фрик, помешанный на идее. Он не подпишет контракт под логотипом провинциального андердога – слишком большие репутационные риски.

Моуринью обитает в парадигме, где человек обеспечивает успех системе, а система – человеку. И главное, что есть в этой парадигме – бренды. Бренды развития (мы покупаем Жозе, чтобы усилить команду) или бренды потребления (зацените, мы покупаем Жозе, а вы придете на стадион и купите магнитик) – не так важно. Два слагаемых только осталось соединить: Моуринью с «ПСЖ», а «ПСЖ» с Моуринью.

Смысл существования «ПСЖ» – победа в Лиге чемпионов. А Унаи Эмери ее не обеспечит. Потому что Лига Европы – не ЛЧ, а еще потому что после домашних 4:0 он влетает 1:6 на «Камп Ноу». Потому что у него никогда не было опыта работы со звездами, потому что никогда перед ним не стояли задачи похожего масштаба. Потому что он не бренд, он всегда был сенсационным андерграундным типом.

Моуринью привык менять направление движения. Португалия, Англия, Италия, Испания, Англия. После «МЮ» он не вернется в «Челси»: это линейный ход, а Жозе таких не делает. В «Сити» он тоже не уйдет, как не двинул бы из «Реала» в «Барсу» или из «Интера в «Милан» – Моуру никогда не свойственна пошлость. Жозе каждый шаг, каждое движение помещает в обертку вселенского вызова.

Все истории Жозе – это про «никто не смог, а я смогу». Все истории топ-клубов – это про «тот, кто сможет, будет у нас». Жозе зависим от них, они зависимы от него. И главное – он это прекрасно понимает. Именно поэтому на TF1, в том же интервью, звучит история про сына Жозе. Про то, как он, живя в Лондоне, поехал смотреть футбол не в Манчестер, а в Париж. «ПСЖ» – это что-то особенное, – говорит Особенный. – Они молоды, они очень круты, это нечто».

Моуринью уже понимает: Париж его следующая миссия. Жозе – это футбольный Джеймс Бонд. Он всех спасает и в то же время выглядит эффектно и круто, а между делом эпатирует хейтеров острым языком. На фоне Эйфелевой башни наверняка получится отличное кино – в серых локациях Бондиану не снимают.

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