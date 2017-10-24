Вооруженные грабители отобрали машину у голкипера сборной Бразилии Джефферсона

Трое неизвестных, угрожая оружием, отобрали машину у вратаря сборной Бразилии Джефферсона. Ограбление произошло в момент, когда футболист «Ботафого» ехал на тренировку в Рио-де-Жанейро.

На одной из улиц перед машиной Джефферсона остановился автомобиль, откуда выскочили трое грабителей и угрожая оружием потребовали футболиста выйти из машины и встать на колени с поднятыми руками. После этого они бросили свою машину и покинули место преступления на автомобиле футболиста.

Позднее полиция обнаружила автомобиль Джефферсона и группу неизвестных, которые скрылись с приездом сотрудников сил правопорядка. Футболист заявил, что во вторник приедет в полицию для того, чтобы забрать свой автомобиль, сообщает Esporte ao Minuto.

Джефферсон выступает за сборную Бразилии с 2010 года.

На его счету 22 матча и 11 пропущенных голов.

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