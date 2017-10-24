«Его интересовали только футбол и секс». Почему Ромарио – балабол, сноб и ленивец

В 1993 году «Барселона» подписала Ромарио. Когда эта новость докатилась до страйкера каталонцев Христо Стоичкова, болгарин пришел в ярость: «Твою мать! На него потратили 600 миллионов песет! Лучше бы взяли 200 миллионов и купили Любослава Пенева», – ворчал бомбардир.

Его было легко понять: в Испании действовал лимит на легионеров, и на поле могли выходить только три иностранца. В «Барсе» эту квоту заняли Христо, Куман и Лаудруп, поэтому Стоичков был радикально против бразильского коротышки. Обстановку отрегулировал великий Йохан Кройф – голландец пообещал, что будет разумно ротировать всех зарубежных суперзвезд.

Так и вышло: Ромарио и Стоичков очень быстро подружились и организовали турбосвязку, про которую сэр Алекс Фергюсон сказал всего пять слов – «Не представляю, как их остановить». Все шло настолько замечательно, что во время отпуска Христо даже слетал в Рио и покрестил ребенка любимого одноклубника – правда, перед этим пришлось прописать в морду наглому фотокорреспонденту, который ради эксклюзива полез, куда не следовало.

В том сезоне «Барса» легко выиграла чемпионат (28 побед в последних 30 матчах) и добралась до финала Лиги чемпионов (катастрофа с «Миланом» – 0:4), но вся Каталония обсуждала исключительно поведение Ромарио.

Во-первых, даже далекие от клуба люди знали, что в команде бразилец общался только со Стоичковым и Кройфом – остальных он элементарно не замечал. Иногда дерзкий снайпер даже не здоровался с партнерами и ассистентами Йохана, а просто выходил тренироваться, как будто у него зашит рот.

Во-вторых, Ромарио обустроил филиал Содома в одной из гостиниц Барселоны. Нападающий снял гигантский номер, заказывал проституток, развлекался с ними и не скрывал это от жены. Даже когда фотография коротышки в обнимку с какой-то дамой появилась на обложке каталонского журнала, Ромарио всего лишь пожал плечами и продолжил терроризировать местных бабочек.

Иногда он тренировался пару раз в неделю. Иногда – не выходил на занятия совсем. Еще он постоянно отпрашивался в Бразилию – самую известную историю об этом пересказал Йохан Кройф. Голландец уверяет, что однажды форвард попросил два дополнительных выходных – нужно было сгонять на карнавал в Рио. Тренер ответил, что одобрит мини-отпуск, если Ромарио положит в Класико два мяча. Игрок согласился, выполнил миссию к 47-й минуте, а потом подбежал к Йохану и закричал, что надо бы поторопиться с заменой – самолет уже через час. Кройф не послушался, и в результате Ромарио отвесил «Мадриду» хет-трик.

Естественно, несмотря на локальные подвиги, бразилец бесил всю команду – там реально не понимали, кто дал ему право быть исключительным. Например, «Барселона» стандартно заезжала в отель перед матчами, а Ромарио тусовался в своем знаменитом номере. На все претензии он отвечал очень просто: «Если я проведу спокойную ночь, я не смогу забивать». Эту же теорию подтвердил и Христо Стоичков. «Его интересовали только футбол и секс. У него были большие проблемы из-за его образа жизни».

После победного чемпионата мира-1994 Ромарио забыл о «Барсе» и элементарно не захотел возвращаться. Ему звонили и писали, его искали по всей Америке, но он игнорировал даже вызовы от Стоичкова. Казалось, что парень погрузился в латиноамериканские дискотеки – скорее всего, так и было. В конце концов форварда вернули на «Камп Ноу», но это был уже другой Ромарио. Христо признавался, что его близкий друг тренировался в одиночестве, задумчиво пиная мяч и совсем не выкладываясь. «Тело – в Каталонии, разум – в Рио», – констатировал болгарин.

Вскоре Ромарио добился, чтобы его отпустили из «Барселоны» на родину. Позже он сам согласился, что его сманил бразильский образ жизни – зажигать каждый вечер гораздо приятнее, чем думать об утренней тренировке.

У великого Кройфа, само собой, была своя теория о причинах этого странного решения. В книге «Мои футболисты и я» Йохан объяснил, что Ромарио с детства играл лучше всех, поэтому ему везде давали максимальную свободу, к которой он сильно привык. Лишившись этого простора, снайпер ощущал себя несчастным и думал только о Бразилии, где идолу позволялось все.

Сейчас Ромарио вспоминают по роскошному чемпионату мира в США (там его признали лучшим на турнире) и полутора сезонам в «Барсе» (голы почти в каждой игре), но по-настоящему великим он так и не стал, несмотря на выигранный титул «Игрок года по версии ФИФА». Достаточно хотя бы поверхностно изучить досье Ромарио, чтобы закачать головой, не понимая, почему такой талант отбегал в Европе всего шесть с половиной лет, причем четыре из них – в ПСВ.

После «Барсы» коротышка занимался откровенной ерундой – метался по средним клубам и бился за звание короля деревни. Все знали, что на территории Бразилии нет футболиста круче, но Ромарио почему-то устраивал такой масштаб – наверное, он просто не любил напрягаться. В 36 лет форвард чуть не вернулся в «Барсу» свободным агентом, но опять не договорился с клубом по дисциплинарным моментам и остался в Бразилии.

Единственный раз за карьеру Ромарио нашел мотивацию в тот день, когда сел пересчитать свои голы. Так он осознал, что до тысячи осталось совсем чуть-чуть. К тому времени нападающему было уже под 40, и он совсем поехал кукухой: попросил статистиков нарыть информацию о его юниорских банках и о голах, забитых в товарищеских или выставочных встречах. Более того, Ромарио метался между Бразилией и Австралией, играя за два клуба одновременно, чтобы поскорее прискакать к заветной отметке.

Тысяча набралась, но ФИФА не признала этот рекорд – там сидят далеко не придурки. Зато Ромарио сам объявил себя тысячником и выбил прижизненный памятник в Рио – тщеславие этого гнома не знает границ.

Постфутбольная жизнь бразильца получилась такой же сумбурной, как и его половые связи в той самой каталонской гостинице. Он лез в тренерство – и проваливался. В политику – и тоже безрезультатно. В экспертизу – и нес феерическую чушь. Сегодняшний Ромарио – ворчун, который вроде как мечтает стать губернатором Рио и победить коррупцию в стране, но не прикладывает для этого никаких усилий – только периодически орет в микрофоны.

Параллельно экс-форвард позорится космически тупыми цитатами. Последняя из них – о своем месте в истории футбола. «Лучше меня был только Пеле. У меня тысяча голов, а у Роналду и Месси столько на двоих. Я лучше них», – заявил Ромарио и даже не улыбнулся, потому что не шутил.

Его история учит лишь одному: если у тебя был невероятный талант, но ты выбрал дешевую славу и липовые достижения, то лучше либо помалкивать, либо объяснять другим, почему твой путь – одна огромная ошибка.

К сожалению, Ромарио не делает ни того, ни другого – он всего лишь выставляет себя закомплексованным клоуном с неадекватными мироощущением.

Очень жаль.

Другие тексты от Павла Городницкого, который знает, какого размера крот:

Харри сон. Почему «Реал» точно купит лидера «Тоттенхэма» Кейна

Почетный нарниец. Почему Арсена Венгера уволят из «Арсенала» до конца сезона