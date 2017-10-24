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10 образов нового мэра Тбилиси Кахабера Каладзе

10 образов нового мэра Тбилиси Кахабера Каладзе
Макс Акманцев

3 мин. назад

Легенда, красавец, лидер.

22 октября Каха Каладзе очень стильно выиграл выборы мэра Тбилиси. За бывшего защитника «Милана» проголосовали 51,06% жителей грузинской столицы.

Каладзе всего через полгода после завершения карьеры стал министром Энергетики и природных ресурсов Грузии. А теперь он будет управлять городом, в котором, по данным переписи 2016 года, проживает больше миллиона людей.

Каладзе – друг собак

Калазде в клеточку

Каладзе в шляпе

Каладзе с лучшим другом

Каладзе в ожидании

Каладзе в оранжевом настроении

Каладзе в хорошей компании

Каладзе и взгляд сверху

Каладзе и что-то там на очках

Каладзе и самые модные штаны в Грузии

Бонус. Стильный мини-футбол от Каладзе

  • Каха Каладзе играл в киевском и тбилисском «Динамо», «Милане» и «Дженоа» на позиции левого защитника.
  • Футболист выиграл очень много титулов, которые ты, наверное, не помнишь. Но про 2 Лиги чемпионов с «Миланом» знать обязан.

Текст от Павла Городницкого, который объясняет, кто такой Каха Каладзе. Читать обязательно

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