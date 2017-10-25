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Ярмоленко забил за дортмундскую «Боруссию», «Интер» вырвался на первое место. Все результаты дня
Куча крутых матчей в разгар рабочей недели.
Чемпионат Италии
Голы: Шкриниар 18', Икарди 32', 54' – Ковнацкий 64', Квальярелла 85'
Кубок английской Лиги
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:0 (пенальти – 4:1)
Голы: Нкетиа 85', 96' – Мерфи 34'
«Бристоль Сити» – «Кристал Пэлас» – 4:1
Голы: Мэйлор 32', Джурич 39', Брайан 60', О'Дауда 66' – Сако 21'
«Суонси «Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
Голы: Лингард 21' 60'
Голы: Ихеаначо 30', Слимани 71', Марез 88' – Эрнандес 26'
Голы: Симпсон 49', Уилсон 75' (с пенальти), Афобе 83' – Тавернье 56'
Кубок французской Лиги
Голы: Камара 20', Нинга 71'
Гол: Куаку 43'
Кубок Испании
Голы: Алькасер 44', Деулофеу 52', Арнаис 56'
Голы: Алекс 21' – Леон Лимонес 6' 54'
Голы: Родриго 81', Парехо 90' (с пенальти)
Гол: Сантос 86'
Голы: Сарабиа 25', Корреа 35', Муриэль 51'
Голы: Эскаси 90', Начо 90' – Ресио 21’
Кубок Германии
«Швайнфурт» – «Айнтрахт» (Франкфурт) – 0:4
Голы: Алле 14' 58', Вольф 63', Блум 85'
«Магдебург» – «Боруссия» (Дортмунд) – 0:5
Голы: Кастро 42', Исак 47', Ярмоленко 74' (с пенальти), Бартра 79', Кагава 90'
«Гройтер Фюрт» – «Ингольштадт» – 1:3
Голы: Раум 46’– Коэн 48’ (с пенальти), Лекс 83’, Моралес 87’
Голы: Мишель 7‘, Васси 85‘
Удаление: Джиамера («Бохум», 70’)
«Веен Висдабен» – «Шальке» – 1:3
Голы: Ди Санто 26', Бургшталлер 30', Минтцель 53' (А)
«Фортуна» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – 0:1
Гол: Азар, 52’
«Байер» – «Унион Берлин» – 4:1
Голы: Брандт 36', Аларио 58', Венделл 89' (с пенальти), Арангис 90' – Даубе 46'
Удаление: Фюрстнер («Унион Берлин», 90’)
«Майнц» – «Хольштайн Киль» – 3:2
Голы: Фишер 22' 68', Бросински 101' – Шиндлер 54' (с пенальти), Дрекслер 75'(с пенальти)