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Ярмоленко забил за дортмундскую «Боруссию», «Интер» вырвался на первое место. Все результаты дня

Ярмоленко забил за «Боруссию», «Интер» вырвался на первое место. Все результаты дня
Eurosport

31 мин. назадИзменено 6 мин. назад

Куча крутых матчей в разгар рабочей недели.

Чемпионат Италии

«Интер» – «Сампдория» – 3:2

Голы: Шкриниар 18', Икарди 32', 54' – Ковнацкий 64', Квальярелла 85'

Кубок английской Лиги

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:0 (пенальти – 4:1)

«Арсенал» – «Норвич» – 2:1

Голы: Нкетиа 85', 96' – Мерфи 34'

«Бристоль Сити» – «Кристал Пэлас» – 4:1

Голы: Мэйлор 32', Джурич 39', Брайан 60', О'Дауда 66' – Сако 21'

«Суонси «Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Голы: Лингард 21' 60'

«Лестер Сити» – «Лидс» – 3:1

Голы: Ихеаначо 30', Слимани 71', Марез 88' – Эрнандес 26'

«Борнмут» – «Мидлсбро» – 3:1

Голы: Симпсон 49', Уилсон 75' (с пенальти), Афобе 83' – Тавернье 56'

Кубок французской Лиги

«Генгам» – «Монпель» – 0:2

Голы: Камара 20', Нинга 71'

«Лорьян» – «Кан» – 0:1

Гол: Куаку 43'

Кубок Испании

«Мурсия» – «Барселона» – 0:3

Голы: Алькасер 44', Деулофеу 52', Арнаис 56'

«Кадис» – «Бетис» – 1:2

Голы: Алекс 21' – Леон Лимонес 6' 54'

«Сарагоса» – «Валенсия» – 0:2

Голы: Родриго 81', Парехо 90' (с пенальти)

«Хетафе» – «Алавес» - 0:1

Гол: Сантос 86'

«Картахена» – «Севилья» – 0:3

Голы: Сарабиа 25', Корреа 35', Муриэль 51'

«Нумансия» – «Малага» – 2:1

Голы: Эскаси 90', Начо 90' – Ресио 21’

Кубок Германии

«Швайнфурт» – «Айнтрахт» (Франкфурт) – 0:4

Голы: Алле 14' 58', Вольф 63', Блум 85'

«Магдебург» – «Боруссия» (Дортмунд) – 0:5

Голы: Кастро 42', Исак 47', Ярмоленко 74' (с пенальти), Бартра 79', Кагава 90'

«Гройтер Фюрт» – «Ингольштадт» – 1:3

Голы: Раум 46’– Коэн 48’ (с пенальти), Лекс 83’, Моралес 87’

«Падеборн» – «Бохум» – 2:0

Голы: Мишель 7‘, Васси 85‘

Удаление: Джиамера («Бохум», 70’)

«Веен Висдабен» – «Шальке» – 1:3

Голы: Ди Санто 26', Бургшталлер 30', Минтцель 53' (А)

«Фортуна» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – 0:1

Гол: Азар, 52’

«Байер» – «Унион Берлин» – 4:1

Голы: Брандт 36', Аларио 58', Венделл 89' (с пенальти), Арангис 90' – Даубе 46'

Удаление: Фюрстнер («Унион Берлин», 90’)

«Майнц» – «Хольштайн Киль» – 3:2

Голы: Фишер 22' 68', Бросински 101' – Шиндлер 54' (с пенальти), Дрекслер 75'(с пенальти)

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