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«Спартак» уничтожил «Спартак», «Ростов» и «Амкар» били бесконечные пенальти. Все результаты дня
Пиршество футбола в разгар рабочей недели.
Кубок России
«Рубин» – «Крылья Советов» – 1:2
Голы: Жемалетдинов 59' – Корниленко 33', Алиев 55
«Спартак» – «Спартак– Нальчик» – 5:2
Голы: Пашалич 30', Мельгарехо 48', 52', Жилов 81' (автогол), Кутепов 88' – Медников 19', Гугуев 58'
«Ростов» – «Амкар» – 1:1 (по пенальти 9:10)
Голы: Паршивлюк 39' – Идову 16’
Голы: Чистяков 20', Крамаренко 24', Лях 48', Русланович 70' (с пенальти)
Голы: Скворцов 59' (автогол), Федчук 85'
«Луч-Энергия» – «Енисей» – 2:1
Голы: Пономаренко 19', Килин 71' – Камеш, 56’
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 2:0
Голы: Наваловский 61', Маркович 72'