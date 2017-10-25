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«Спартак» уничтожил «Спартак», «Ростов» и «Амкар» били бесконечные пенальти. Все результаты дня

«Спартак» уничтожил «Спартак», «Ростов» и «Амкар» били бесконечные пенальти. Все результаты дня
Eurosport

3 мин. назад

Пиршество футбола в разгар рабочей недели.

Кубок России

«Тосно» – «Томь» – 0:0

«Рубин» – «Крылья Советов» – 1:2

Голы: Жемалетдинов 59' – Корниленко 33', Алиев 55

«Спартак» – «Спартак– Нальчик» – 5:2

Голы: Пашалич 30', Мельгарехо 48', 52', Жилов 81' (автогол), Кутепов 88' – Медников 19', Гугуев 58'

«Ростов» – «Амкар» – 1:1 (по пенальти 9:10)

Голы: Паршивлюк 39' – Идову 16’

«Шинник» – «Олимпиец» – 4:0

Голы: Чистяков 20', Крамаренко 24', Лях 48', Русланович 70' (с пенальти)

«Тамбов» – «Авангард» – 0:2

Голы: Скворцов 59' (автогол), Федчук 85'

«Луч-Энергия» – «Енисей» – 2:1

Голы: Пономаренко 19', Килин 71' – Камеш, 56’

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 2:0

Голы: Наваловский 61', Маркович 72'

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