Eurosport
Ракетный проход индонезийца, чья скорость заставит краснеть от зависти даже Усэйна Болта и Флэша
Теренс Пухири развивает третью космическую.
«Борнео» уничтожил команду «Митра Кукар» в гостевом матче чемпионата Индонезии – 4:0.
Встреча прославилась в интернет благодаря третьему голу: 21-летний полузащитник Теренс Пухири совершил забег через полполя на такой космической скорости, что чуть не исказил пространство и время.
- Рост Пухири – 1,57 метра.
- Индонезийский Флэш забил 6 мячей в 28 матчах сезона-2017.
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