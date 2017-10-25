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Ракетный проход индонезийца, чья скорость заставит краснеть от зависти даже Усэйна Болта и Флэша

Ракетный проход индонезийца, чья скорость заставит краснеть от зависти даже Усэйна Болта и Флэша
Eurosport

1 час назад

Теренс Пухири развивает третью космическую.

«Борнео» уничтожил команду «Митра Кукар» в гостевом матче чемпионата Индонезии – 4:0.

Встреча прославилась в интернет благодаря третьему голу: 21-летний полузащитник Теренс Пухири совершил забег через полполя на такой космической скорости, что чуть не исказил пространство и время.

  • Рост Пухири – 1,57 метра.
  • Индонезийский Флэш забил 6 мячей в 28 матчах сезона-2017.

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