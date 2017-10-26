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«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Лиги, гранды Серии А накидали соперникам кучу мячей. Все результаты дня

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Лиги, гранды Серии А накидали соперникам кучу мячей. Все результаты дня
Eurosport

11 мин. назад

Среда выдалась горячей.

Чемпионат Италии

«Аталанта» – «Верона» – 3:0

Голы: Фройлер 50', Иличич 59', Куртич 75'

«Милан» – «Кьево» – 1:4

Голы: Бирса 61' – Сусо 36', Цесар 42' (автогол), Чалханоглу 55', Калинич 64'

«Болонья» – «Лацио» – 1:2

Голы: Лулич 50' (автогол) – Милинкович-Савич 4', Лулич 28'

«Ювентус» – СПАЛ – 4:1

Голы: Бернардески 14', Дибала 22', Игуаин 65', Куадрадо 70' – Палоски, 34’

«Рома» – «Кротоне» – 1:0

Голы: Перотти 10' (с пенальти)

«Дженоа» – «Наполи» – 2:3

Голы: Таарабт 4', Иццо 76' – Мертенс 14' 30' 60'

«Фиорентина» – «Торино» – 3:0

Голы: Бенасси 29', Симеоне 66', Хума 75' (с пенальти)

Удаление: Баррека («Торино», 73’)

«Сассуоло» – «Удинезе» – 0:1

Гол: Барак 32'

«Кальяри» – «Беневенто» – 2:1

Голы: Фараго 9’, Паволетти 90' – Еммелло 90' (с пенальти)

Кубок английской Лиги

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:3

Голы: Сиссоко 6', Алли 37' – Айю 55', 60', Огбонна 70'

«Челси» – «Эвертон» – 2:1

Гол: Рюдигер 26', Виллиан 90' – Кэлверт-Левин 90'

Кубок Испании

«Понферрадина» – «Вильярреал» – 1:0

Гол: Сидонча, 36’

«Вальядолид» – «Леганес» – 1:2

Голы: Котан 52' – Рико 46' Биво 88'

«Форментера» – «Атлетик» – 1:1

Гол: Линан, 60’ – Гарсия, 63’

«Эльче» – «Атлетико» – 1:1

Гол: Лоло, 51’ – Парти, 17’

«Эйбар» – «Сельта» – 1:2

Голы: Энрик 18' – Кабраль 4', Гвидетти 44'

Кубок Германии

«РБ Лейпциг» – «Бавария» – 1:1 (1:4 по пенальти)

Голы: Форсберг 68'(с пенальти) – Тьяго Алькантара 73’

Удаление: Кейта («РБ Лейпциг», 53’)

«Ян Регенсбург» – «Хайденхайм» – 2:5

Голы: Нитфельд 45’, Грюттнер 54’ – Тиль 30’ 50’, Глатцель 32’ 82’, Пуш 50’

«Вердер» – «Хоффенхайм» – 1:0

Гол: Бельфодиль 30'

«Фрайбург» – «Динамо» (Дрезден) – 3:1

Голы: Петерсен 50', Шустер 61', Хаберер 81' – Бенателли 48’

«Оснабрюк» – «Нюрнберг» – 2:3

Голы: Альварес 4’ (с пенальти), Гросс 63’ – Ишак 38’, Лайбольд 50’, Валентини 72’

Удаление: Зорба («Оснабрюк», 76’)

«Герта» – «Кёльн» – 1:3

Голы: Штарк 69' – Цоллер 35', Марох 43', Клеменc 65

«Вольфсбург» – «Ганновер» – 1:0

Гол: Удуохай 49'

«Кайзерслаутерн» – «Штутгарт» – 1:3

Голы: Спалвис 7' – Гинчек 21' (с пенальти), Аколо 67', Теродде 71’

Кубок французской Лиги

«Лилль» – «Валансьен» – 2:2 (пенальти – 5:4)

Голы: Бензиа 14', Алонсо 74' – Пьер-Шарль 44', Мотиба 90' (с пенальти)

«Тулуза» – «Клермон» – 4:2

Голы: Мубандье 21', Саного 25', Градель 39', Тойвонен 58' – Дюжимон 29', Доре 30'

Удаления: Кавдански («Клермон», 63’)

«Метц» – «Ред Стар 93» – 1:0

Гол: Доссеви 65'

«Дижон» – «Ренн» – 1:2

Голы: Саммаритано 15' – Хазри 43', Юну 87'

«Страсбур» – «Ренн» – 1:1 (пенальти – 3:2)

Гол: Баокен 35' – Эрнани 84'

«Анжер» – «Нанси» – 3:2

Голы: Кулибали 12', Гийом 17', Павлович 90' – Элер 58', Дембеле 59'

«Труа» – «Амьен» – 1:2

Голы: Беллюгу 48' – Конате 40', Ельш 79'

«Турс» – «Нант» – 3:1

Голы: Мигель 4', Мансини 6', Буазза 19' – Лима 35’ (с пенальти)

Удаление: Валонгва («Нант», 57’)

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