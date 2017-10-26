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«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Лиги, гранды Серии А накидали соперникам кучу мячей. Все результаты дня
Среда выдалась горячей.
Чемпионат Италии
Голы: Фройлер 50', Иличич 59', Куртич 75'
Голы: Бирса 61' – Сусо 36', Цесар 42' (автогол), Чалханоглу 55', Калинич 64'
Голы: Лулич 50' (автогол) – Милинкович-Савич 4', Лулич 28'
Голы: Бернардески 14', Дибала 22', Игуаин 65', Куадрадо 70' – Палоски, 34’
Голы: Перотти 10' (с пенальти)
Голы: Таарабт 4', Иццо 76' – Мертенс 14' 30' 60'
Голы: Бенасси 29', Симеоне 66', Хума 75' (с пенальти)
Удаление: Баррека («Торино», 73’)
Гол: Барак 32'
Голы: Фараго 9’, Паволетти 90' – Еммелло 90' (с пенальти)
Кубок английской Лиги
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:3
Голы: Сиссоко 6', Алли 37' – Айю 55', 60', Огбонна 70'
Гол: Рюдигер 26', Виллиан 90' – Кэлверт-Левин 90'
Кубок Испании
«Понферрадина» – «Вильярреал» – 1:0
Гол: Сидонча, 36’
«Вальядолид» – «Леганес» – 1:2
Голы: Котан 52' – Рико 46' Биво 88'
«Форментера» – «Атлетик» – 1:1
Гол: Линан, 60’ – Гарсия, 63’
Гол: Лоло, 51’ – Парти, 17’
Голы: Энрик 18' – Кабраль 4', Гвидетти 44'
Кубок Германии
«РБ Лейпциг» – «Бавария» – 1:1 (1:4 по пенальти)
Голы: Форсберг 68'(с пенальти) – Тьяго Алькантара 73’
Удаление: Кейта («РБ Лейпциг», 53’)
«Ян Регенсбург» – «Хайденхайм» – 2:5
Голы: Нитфельд 45’, Грюттнер 54’ – Тиль 30’ 50’, Глатцель 32’ 82’, Пуш 50’
Гол: Бельфодиль 30'
«Фрайбург» – «Динамо» (Дрезден) – 3:1
Голы: Петерсен 50', Шустер 61', Хаберер 81' – Бенателли 48’
Голы: Альварес 4’ (с пенальти), Гросс 63’ – Ишак 38’, Лайбольд 50’, Валентини 72’
Удаление: Зорба («Оснабрюк», 76’)
Голы: Штарк 69' – Цоллер 35', Марох 43', Клеменc 65
«Вольфсбург» – «Ганновер» – 1:0
Гол: Удуохай 49'
«Кайзерслаутерн» – «Штутгарт» – 1:3
Голы: Спалвис 7' – Гинчек 21' (с пенальти), Аколо 67', Теродде 71’
Кубок французской Лиги
«Лилль» – «Валансьен» – 2:2 (пенальти – 5:4)
Голы: Бензиа 14', Алонсо 74' – Пьер-Шарль 44', Мотиба 90' (с пенальти)
Голы: Мубандье 21', Саного 25', Градель 39', Тойвонен 58' – Дюжимон 29', Доре 30'
Удаления: Кавдански («Клермон», 63’)
Гол: Доссеви 65'
Голы: Саммаритано 15' – Хазри 43', Юну 87'
«Страсбур» – «Ренн» – 1:1 (пенальти – 3:2)
Голы: Кулибали 12', Гийом 17', Павлович 90' – Элер 58', Дембеле 59'
Голы: Беллюгу 48' – Конате 40', Ельш 79'
Голы: Мигель 4', Мансини 6', Буазза 19' – Лима 35’ (с пенальти)
Удаление: Валонгва («Нант», 57’)