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14-летний щегол дебютировал за «Стяуа» и тут же забил гол

14-летний щегол дебютировал за «Стяуа» и тут же забил гол
Eurosport

57 мин. назад

Янис Стойка осуществил мечту миллионов детей по всему миру.

«Стяуа» в 1/16 Кубка Румынии разгромил соперников из «Сэнэтатей» – 6:1. Один из мячей за бухарестский клуб забил 14-летний Янис Стойка.

Юный форвард стал самым молодым автором гола в истории «Стяуа». Точный возраст парня – 14 лет, 10 месяцев и 13 дней.

«Заранее знал, что попаду в состав на этот матч. Когда тренеры сказали разминаться, у меня подкосились ноги. Сбылась мечта, невероятно. Могу написать книгу об этом.

Все мечтают играть за «Стяуа», и мой отец рассказал мне, как непросто носить майку этого клуба. Мне тяжело это даже на тренировках. Забить в возрасте 14 лет – просто фантастика», – рассказал Стойка.

  • В параллельном матче на поле в составе «Вииторула» появился еще более молодой Роберто Мэлээле.
  • Парень в возрасте 14 лет, 6 месяцев и 26 дней стал самым юным игроком в истории румынского футбола.

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