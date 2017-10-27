14-летний щегол дебютировал за «Стяуа» и тут же забил гол

«Стяуа» в 1/16 Кубка Румынии разгромил соперников из «Сэнэтатей» – 6:1. Один из мячей за бухарестский клуб забил 14-летний Янис Стойка.

Юный форвард стал самым молодым автором гола в истории «Стяуа». Точный возраст парня – 14 лет, 10 месяцев и 13 дней.

«Заранее знал, что попаду в состав на этот матч. Когда тренеры сказали разминаться, у меня подкосились ноги. Сбылась мечта, невероятно. Могу написать книгу об этом.

Все мечтают играть за «Стяуа», и мой отец рассказал мне, как непросто носить майку этого клуба. Мне тяжело это даже на тренировках. Забить в возрасте 14 лет – просто фантастика», – рассказал Стойка.

В параллельном матче на поле в составе «Вииторула» появился еще более молодой Роберто Мэлээле.

Парень в возрасте 14 лет, 6 месяцев и 26 дней стал самым юным игроком в истории румынского футбола.

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