Криштиану Роналду против Лео Месси и Венгер In против Венгер Out. 11 футбольных поводов для ссор

Роналду или Месси

Начало: с 2007 года

Три аргумента одних: атлет, сделавший себя сам. Вожак, который привел три команды («МЮ», «Реал», сборная) к большим победам. Более разносторонняя суперзвезда.

Три аргумента других: лидер самой доминирующей «Барселоны» в истории. Лучший дриблер мира. 253 очка по системе «гол+пас» за пять последних сезонов – больше всех в Европе.

АПЛ или Ла Лига

Начало: с 2007 года

Три аргумента одних: самая дорогая лига мира. Самая зрелищная лига мира. Самая звездная лига мира.

Три аргумента других: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Эль Класико. Четыре победы испанских клубов в Лиге чемпионов подряд.

Русский футбол – дно или нет

Начало: с 1991 года

Три аргумента одних: нулевая посещаемость. Низкие скорости. Постоянные победы богатых над бедными.

Три аргумента других: шестое место в рейтинге УЕФА. Три еврокубка в XXI веке (столько же, сколько у Португалии). Остатки нестыдного – Манчини, Промес, Головин с Миранчуком, твиттеры «Енисея» и «Зенита», стадион «Краснодара».

«Реал» или «Барселона»

Начало: с 1926 года

Три аргумента одних: больше всего болельщиков в фейсбуке. Исторический дубль в Лиге чемпионов. «Галактикос», которые перевернули футбол.

Три аргумента других: приверженность стилю. Любовь к воспитанникам «Ла Масии». Тики-така Гвардиолы, которая изменила футбол.

Быть денежным мешком или жить по средствам

Начало: с 2003 года

Три аргумента одних: большие победы без долгих ожиданий. Крутые игроки, целующие лого твоей команды. Много шума и разговоров вокруг клуба.

Три аргумента других: сохранение традиций. Внимание к молодым парням из академии. Никаких подозрений в глорихантерстве.

Неймар – герой или трус

Начало: с 2017 года

Три аргумента одних: нашел команду, где будет героем. Поднимает футбол в Париже до уровня полуфинала Лиги чемпионов. Взорвал трансферный рынок и не испугался изменить правила игры.

Три аргумента других: сбежал от ответственности в топ-клубе. Выбрал чемпионат, чтобы выпендриваться перед генгамами и амьенами. Испугался диктатуры Лионеля Месси.

Парковать автобус – стыдно или выгодно

Начало: с 1932 года

Три аргумента одних: противоречит духу Игры. Не привлекает болельщиков. Используют лишь слабые команды с никчемной атакой.

Три аргумента других: показывает тактический ум тренеров. Развивает футбол изобретением новых приемов для взламывания глубокой обороны. Выигрывает трофеи для средненьких команд.

Венгер In или Венгер Out

Начало: с 1996 года

Три аргумента одних: держит «Арсенал» в топе при тратах конкурентов. 20 лет показывает самый красивый футбол в Англии. Создал самую стабильную систему в АПЛ.

Три аргумента других: устарел как тренер. При всех полномочиях не выделяет большие суммы на новичков в условиях нового рынка. Слишком возится с молодыми футболистами.

Пеле или Марадона

Начало: с 1999 года

Три аргумента одних: трижды приводил Бразилию к победе на ЧМ. Забил больше 1000 мячей. Добился бы большего, если жил и играл в Европе.

Три аргумента других: лучший футболист всех времен из тех, кого можно было увидеть. Обладал лучшим дриблингом на планете. Добился бы большего, если жил и играл без кокаина.

«Спартак» или «Зенит»

Начало: с 1984 года

Три аргумента одних: самый популярный клуб страны. Самые крупные успехи в Европе за всю историю русского футбола. Лучший стадион в России, который стоит меньше 48 млрд рублей.

Три аргумента других: самый популярный клуб страны. Два убедительных успеха в Европе с победами над «Баварией» и «Ман Юнайтед». Лучший стадион в России, который окупил 48 млрд рублей.

Гвардиола – топ или флоп

Начало: с 2008 года

Три аргумента одних: уникальная тактика, изменившая футбол нулевых и десятых. Победы в двух разных культурах и возможный успех в третьей. Самая зрелищная из доминирующих команд Европы.

Три аргумента других: зацикленность на владении. Победы в Европе только с Лео Месси. Неумение играть в оборонительный футбол.

Хочу как ты. Если бы Месси и Роналду поменялись местами

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