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Димитар Бербатов: «Роналду шикарен, но Месси, ***** [блин], величайший»

Бербатов: «Роналду шикарен, но Месси, ***** [блин], величайший»
Eurosport

1 час назадИзменено 51 мин. назад

Болгарский нападающий назвал аргентинца лучшим игроком в истории.

«Месси, ***** [блин], величайший. Роналду – шикарный футболист, но стиль игры Лионеля мне импонирует больше: у него невероятное видение поля, он может забивать, создавать моменты. Месси – совершенный игрок. Пожалуй, номер один в истории.

Молодые игроки стараются подражать лучшим, таким, как Роналду. Они копируют прическу, стиль одежды, покупают те же автомобили и делают те же финты. Я стараюсь рассказать детям, как интенсивно Криштиану занимается на тренировках и после них. Он хотел быть лучшим, все остальное пришло после», – цитирует Бербатова Goal.com.

  • Роналду был признан лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, а Месси занял второе место в голосовании.
  • 37-летний Бербатов, с 2008 по 2012 год выступавший за «МЮ», играет в индийской команде «Керала Бластерс».

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