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Криштиану Роналду из «Реала», Неймар из «ПСЖ» и еще 5 балерунов, которые могли сыграть Матильду

Роналду, Неймар и еще 5 балерунов, которые могли сыграть Матильду
Артем Мазилкин

55 мин. назад

Лучшие театралы футбола не потерялись бы в фильме Алексея Учителя.

Серхио Бускетс

Матильда

Диего Коста

Матильда

Давид Луис

Матильда

Неймар

Матильда

Арьен Роббен

Матильда

Криштиану Роналду

Матильда

Эшли Янг

Матильда
  • Фильм Алексея Учителя «Матильда» вышел в прокат 26 октября.
  • Бюджет картины – 25 миллионов долларов.

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