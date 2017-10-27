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Криштиану Роналду из «Реала», Неймар из «ПСЖ» и еще 5 балерунов, которые могли сыграть Матильду
Лучшие театралы футбола не потерялись бы в фильме Алексея Учителя.
Серхио Бускетс
Диего Коста
Давид Луис
Неймар
Арьен Роббен
Криштиану Роналду
Эшли Янг
- Фильм Алексея Учителя «Матильда» вышел в прокат 26 октября.
- Бюджет картины – 25 миллионов долларов.
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