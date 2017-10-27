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Тьемуэ Бакайоко перекрасил волосы в ядерно-синий в честь первого гола за «Челси»
Полузащитник сдержал слово.
Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко приехал на тренировку клуба в новом образе – француз перекрасил волосы в ярко синий цвет.
Перемены во внешнем облике Бакайоко связаны с его обещанием, которое он дал фанатам клуба. Перед дебютом за «Челси» Тьемую пообещал, что перекрасит волосы в синий, как только впервые забьет за клуб. Француз отличился с матче восьмого тура против «Кристал Пэлас» и сдержал слово.
- Бакайоко выступает за «Челси» с лета 2017 года.
- Француз переехал в Лондон из «Монако» за 40 млн евро.
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