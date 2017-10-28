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«МЮ» выцарапал победу у «Тоттенхэма», гол Ярмоленко не помог «Дортмунду». Все результаты дня
Все авторы голов европейских чемпионатов в одной удобной вкладке.
Чемпионат Англии
Голы: Колашинац 51', Рэмзи 57' – Клукас 22'
«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» – 2:2
Голы: Миливойевич 50', Заха 90' – Эрнандес 31', Айю 43'
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» – 3:0
Голы: Старридж 50', Фирмино 58', Вейналдум 75'
«Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» – 2:3
Голы: Родригес 13', Филлипс 90' – Сане 10', Фернандиньо 15', Стерлинг 64'
Голы: Флетчер 16'
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 0:1
Гол: Марсьяль 81'
Чемпионат Испании
Голы: Алексис 49' – Дзадза 34', Родриго 66'
Чемпионат Германии
«Хоффенхайм» – «Боруссия» Мёнхенгладбах – 1:3
Голы: Демирбай 25' – Азар 61', Гинтер 79', Вестергор 82'
Голы: Бэйли 53', Свен Бендер 73' – Гирасси, 23'
Голы: Штарк 17', Рекик 50' – Арп 73'
Голы: Бенталеб 43' – Ориджи 90'
«Ганновер» – «Боруссия» Дортмунд – 4:2
Голы: Жонатас 20', Бебу 39', Клаус 60', Бебу 86' – Загаду 27', Ярмоленко 52'
Чемпионат Франции
Голы: Диао 57', Лемар 65'