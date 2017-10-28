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«МЮ» выцарапал победу у «Тоттенхэма», гол Ярмоленко не помог «Дортмунду». Все результаты дня

«МЮ» выцарапал победу у «Тоттенхэма», гол Ярмоленко не помог «Дортмунду». Все результаты дня
Eurosport

1 час назадИзменено 12 мин. назад

Все авторы голов европейских чемпионатов в одной удобной вкладке.

Чемпионат Англии

«Арсенал» – «Суонси» – 2:1

Голы: Колашинац 51', Рэмзи 57' – Клукас 22'

«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» – 2:2

Голы: Миливойевич 50', Заха 90' – Эрнандес 31', Айю 43'

«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» – 3:0

Голы: Старридж 50', Фирмино 58', Вейналдум 75'

«Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» – 2:3

Голы: Родригес 13', Филлипс 90' – Сане 10', Фернандиньо 15', Стерлинг 64'

«Уотфорд» – «Сток Сити» – 0:1

Голы: Флетчер 16'

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 0:1

Гол: Марсьяль 81'

Чемпионат Испании

«Алавес» – «Валенсия» – 1:2

Голы: Алексис 49' – Дзадза 34', Родриго 66'

Чемпионат Германии

«Хоффенхайм» – «Боруссия» Мёнхенгладбах – 1:3

Голы: Демирбай 25' – Азар 61', Гинтер 79', Вестергор 82'

«Байер» – «Кёльн» – 2:1

Голы: Бэйли 53', Свен Бендер 73' – Гирасси, 23'

«Герта» – «Гамбург» – 2:1

Голы: Штарк 17', Рекик 50' – Арп 73'

«Шальке» – «Вольфсбург» – 1:1

Голы: Бенталеб 43' – Ориджи 90'

«Ганновер» – «Боруссия» Дортмунд – 4:2

Голы: Жонатас 20', Бебу 39', Клаус 60', Бебу 86' – Загаду 27', Ярмоленко 52'

Чемпионат Франции

«Бордо» – «Монако» – 0:2

Голы: Диао 57', Лемар 65'

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