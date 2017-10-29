«МЮ» подколол «Тоттенхэм», «Милану» и «Боруссии» надавали тумаков и другие безобразия субботы

Англия

«МЮ» снова сильнее «Тоттенхэма»

В матче с «Ливерпулем» манки трусливо отсиделись в своей штрафной 90 минут. Но против следующего большого соперника вдруг вышел агрессивный и взъерошенный «Юнайтед». Запала хватило ровно на 10 минут: 77% старта матча «шпоры» провели в своей штрафной, а потом распрямились и весь матч гоняли хозяев по «Олд Траффорду». Например, с 25-й по 35-ую минуты лондонцы держали мяч вовсе 68% времени. Алли, Уинкс и Сон (Кейн сломался) раскатывали что-то невообразимое в одно касание. Орье бил издали. Сиссоко лупил из-за горизонта, Лукаку швырял мяч вдоль ворот. Моменты не создавали ни те, ни другие.

Но то, что у Моура не сработало против «Ливерпуля» (игра на износ против чокнутых роботов), выгорело с «Тоттенхэмом». Гости носились, лупили, устали, оголили зад. Гиперактивный Рэшфорд, трепавший нервы Дайеру и его друзьям весь матч, поменялся с хладнокровным киллером Марсьялем, и три очка прилетели в зачет «МЮ». Лукаку перевел заброс из глубины в штрафную, Антони опередил защитников и вонзил мимо Льориса. Оставшихся девяти минут матча «шпорам» не хватило, чтобы отыграться, и «красные дьяволы» победили – 1:0.

А еще:

– «Тоттенхэм» 20 раз проиграл «МЮ» на выезде – больше всех в АПЛ.

– С 1990 года лондонцы не обыгрывали «Юнайтед» дважды подряд.

– Марсьяль, выходя с лавки, забил четыре гола – как за весь прошлый сезон.

– Лукаку поучаствовал в 10 голах в этом сезоне (10+3).

А еще в Англии:

– «Вест Бромвич» и «Ман Сити» устроили перестрелку: уже к 15-й минуте счет был 2:1 в пользу «горожан». Сане открыл счет на 10-й минуте, Родригес сравнял через три минуты, а Фернандиньо вернул преимущество через две. При этом немец и бразилец ассистировали друг другу. Третий гол манков забил вышедший на замену Стерлинг – Рахим замкнул комбинацию, включавшую не менее 20 точных передач «горожан». Несмотря на итоговый счет (2:3), «дрозды» почти не сопротивлялись, капитальный кусок времени торчали у своих ворот. Второй мяч «Вест Брома» – нелепый привоз Отаменди, которым воспользовался Филлипс.

– «Борнмут», идущий на предпоследнем месте, боролся с «Челси», который выпал из четверки («Арсенал» победил «Суонси» и обошел чемпионов). При этом «черрис» наверняка ждали реванша за апрельское домашнее поражение. Вышло иронично: единственный гол закатил Эден Азар, который последний выездной мяч забил как раз «Борнмуту» в апреле. Кроме того, это первый мяч бельгийца в этом розыгрыше АПЛ. Минимальная победа сохранила «Челси» в четверке.

– «Ливерпуль» отметелил «Хаддерсфилд» (3:0). Голы забили Старридж, Фирмино и Вейналдум. А героем матча оказался Том Смит – защитник гостей сначала привез пенальти, который Салах спустил на ветер (отбил Лёссль), а потом прошляпил гол Старриджа, после которого «красных» понесло. В итоге мерсисайдцы поднялись на шестое место, а бедный Смит сел на лавку на 69-й минуте.

Испания

Каталония победила Басконию

Эрнесто Вальверде приехал в гости к бывшей вместе с нынешней. «Атлетик» сгонял две ничьи с аутсайдерами в матчах на Кубок, продул «Леганесу», и матч против «Барсы» мог вылиться в эмоциональную встряску. Почти вылился. «Барса» привычно держала мяч (61%), но баски резво гоняли в контратаки и часто лупили по воротам – в этом у команд равенство (17(5) – 17 (5)). Даже в перекладины попадали и те, и другие – «Атлетик» разок, а «Барса» дважды. Тут и пошел окончательный перекос – технические навыки сыграли за каталонцев, и они спокойно забили дважды. Первый на счету Месси: Лео завершил комбинацию из двух стеночек и кросса Альбы. Второй после часа нервотрепки забил Паулиньо: каталонцы вышли три в два, Месси отдал под удар Суаресу, но Аррисабалага отбил на Паулиньо, который пришил «Бильбао» – 2:0.

А еще в Испании:

– «Атлетико» снова потерял очки в матче с прямым конкурентом. На 61-й минуте матча с «Вильярреалом» Корреа открыл счет с паса Гризманна. Но в конце игры оборона мадридцев почему-то сдулась, и Бакка сравнял счет на 81-й минуте с помощью Кастильехо.

– «Валенсия» феерит и феерит. Симоне aka «Худший пенальтист в истории» Дзадза забил девятый мяч в сезоне – пострадал «Алавес». Правда, виторийцы сравняли счет в начале второго тайма, но привезли пенальти, который реализовал Родриго. В итоге «летучие мыши» без паники закрепились на втором месте. «Валенсия» отстает от «Барсы» на четыре очка, опережает «Реал» на то же количество баллов, но у мадридцев игра в активе.

Италия

«Ювентус» казнил «Милан»

«Россонери» спустили кучу евроюаней летом (125 миллионов), а результат все где-то бродит: 10 туров, восьмое место, 12 очков форы у «Наполи». Трехматчевую серию, из которой «Милан» унес жалкое очко, «красно-черные» прервали в прошлом туре, порвав «Кьево» (4:1). Так что надежда на относительно равный бой с «Турином» жила. Точнее, билась за жизнь: в двух последних турах «Юве» занес 10 голов.

Первый тайм прошел внешне в равной борьбе, но по факту той-терьер тяфкал на Сергея Крылова. «Юве» спокойно залезал в офсайды, бил издали, смещал атаку на левый фланг, забывая про правый – туринцы знали, что они просто более качественные футболисты. В то же время «Милан» создавал моменты, но суетился и запарывал их, слишком агрессировал и не распоряжался владением на чужой половине грамотно. В итоге «Юве» реализовал единственный шанс в первом тайме, а «Милан» – нет. Дибала подсунул мяч Игуаину, который обыграл Романьоли и шлепнул в уголок.

Второй тайм «Юве» провел по нарастающей, окончательно забрал мяч и забил второй гол, создав два момента за матч. Асамоа сгонял в атаку, чтобы наделить мячом Дибалу. Пауло от презента отказался – пропустил между ног для Игуаина, и аргентинец в пару движений доставил мяч в сеть. 2:0, и «Юве» временно возглавил Серию А.

А еще в Италии:

– Единственный гол Стефена Эль-Шаарави подарил «Роме» три очка в матче с «Болоньей».

А еще в Европе:

– «Боруссия» упустила лидерство в Бундеслиге, продув «Ганноверу». Жонатас, Бебу и Клаус забили четыре гола (дубль у тоголезца), на которые ответили Загаду и Ярмоленко. Немного шокирует статистика: у хозяев было всего 54% точных пасов, девять офсайдов, 17 фолов и 39% владения мячом. Что называется, залетало все подряд.

– «Бавария» же спокойно размяла в пюре «Лейпциг». 69% владения, два спокойных гола в первом тайме – Хамес и Левандовский – и игра на минималках до финального свистка. Юпп Хайкенс вернулся энд made Bavaria great again.

– «Монако» не отпустил «ПСЖ» в отрыв и сохранил отставание в четыре очка, обыграв на выезде «Бордо». Два безответных мяча вонзили Лемар и Кейта.

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