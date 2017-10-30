Провал «Реала» в Каталонии, новые искры «Наполи» и другие фейерверки дня

Испания

Чемпионы упустили победу над новичком

Матч «Реала» с «Жироной» чуть не перенесли из-за независимости Каталонии, но затем оставили в этой провинции (стране?). Игра была типичной для Зинедина Зидана – мадридцы проснулись только со звоном перекладины от хозяев, но понеслись в атаку сами и забили. Криштиану выпалил привычным движением, а Иско добил мяч в ворота после неудачного сэйва голкипера Буну.

У «Жироны» были проблемы с высеканием огня – атаки доходили до штрафной и на ней обрывались. Зато никаких бед не было у Роналду – звезда «Реала» стрелял издали и оказывался во вратарской, но так и не перевез таланты в сетку. Каталонцы встрепенулись и под конец тайма насоздавали моментов. Стуани с Гранелем придумали перед перерывом штангу и опасный удар над перекладиной, но в сетку мяч так и не завели.

Зидан в раздевалке потерял из-за травмы Варана и экстренно выпустил Начо. В начале половины Бензема не забил в почти пустые ворота, а затем хозяева перевернули игру. Сначала Стуани завершил ажурную атаку «Жироны», а через четыре минуты «Реал» дал пробить трижды и пропустил второй (возможно, из офсайда).

Зидан перестроил схему, снял двух защитников, впрыснул Васкеса с Асенсио, но получил только гол из офсайда от Иско. 2:1 – «Мадрид» проиграл «Жироне» и остался на третьем месте. Отставание от «Барселоны» выросло до восьми очков.

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«Реал» никогда не выигрывал Примеру, если отставал от первого места на восемь очков.

В последний раз «бланкос» уступали новичку чемпионата в 2008 году, тогда повезло «Альмерии».

А еще в Испании:

Девятая и 14-я команды Примеры встречались под Мадридом, «Хетафе» запулил на один мяч больше, чем «Реал Сосьедад», и даже поднялся на десятое место – 2:1.

Англия

«Эвертон» падает все глубже на дно

Обе команды на неделе погнали тренеров – «лисы» отставили Крейга Шекспира, встряхнувшего состав после трясины Раньери, а мерсисайдцы разочаровались в Роналде Кумане. Оказалось, что проблемы «ирисок» глубже, чем казалось. При этом жертву добил не Варди и не Марез, а Демарай Грэй. 21-летний британец на волне успеха юношеских сборных Англии сначала отдал предголевой пас для банки Варди, а к 29-й минуте спровоцировал автогол Кенни.

При двух мячах перевеса «Лестер» логично отпустил мяч в ноги соперника, выдержал 15 ударов по воротам, но коэффициент страха у «Эвертона» летел к нулю. Три выстрела в створ из 15 попыток – слишком слабо для команды, потратившей 158 миллионов евро на трансферы. 2:0 – первая победа Клода Пюэля на «Стэдиум оф Лайт».

А еще в Англии:

«Саутгемптон» с «Брайтоном» выдали грустную ничью – 1:1. Середняки (9-е и 12-е места в АПЛ) забили два мяча из трех ударов в створ – вы ничего не пропустили, если не видели этого.

Италия

«Наполи» пустил три пули в тельце «Сассуоло»

Гости бодро звякнули перекладиной со стандарта на десятой минуте и показали, что пощупают лидера итальянского сезона. Но «Сассуоло» самостоятельно привез гол на свои ворота – Аллан обокрал защитника перед штрафной и засадил первый мяч. До перерыва «Наполи» пропустил после проигранного воздуха Альбиоля, а затем закрутил сухой лист с углового (Инсинье максимально смутил голкипера на выходе, мяч запрыгнул в ближний угол после подачи Кальехона).

«Наполи» еще припугнул соперника, нагнал страх на «Сассуоло», забил простой гол от Мертенса и стукнул двойной штангой Зелиньского. Клуб из Эмильи-Романьи тоже спродюсировал звук трубы у ворот Рейны, но больше одного гола не соорудил. 3:1 – после нулевой ничьи с «Интером» неаполитанцы заходят на новую победную серию.

А еще в Италии:

Четыре дня назад аутсайдер «Беневенто» спасся на последней минуте с «Кальяри», но пропустил решающий мяч после 94-й минуты. Сейчас они принимали «Лацио» и совсем развалились – 5:1, гостевая победа «орлов», а новичок Серии А проиграл в 11-й встрече подряд. Даже Луиш Нани забил первый мяч в Италии.

«Сампдория» все еще удивляет. В игре с «Кьево» они весело вели 2:1 к 26-й минуте (могучий штрафной Торрейры), а свели все к 4:1. Генуэзский клуб на шестом месте и всего в четырех баллах от «Ромы».

«Фиорентина» пропустила два мяча за минуту, отыграла один гол до перерыва в матче с «Кротоне», но все равно сенсационно проиграл – 1:2.

А еще в Германии:

«Аугсбург» насел на «Вердер» в конце тайма и сначала послал мяч головой, а затем с пенальти и консультации видеорефери. Третий гол в ворота бременцев был чисто техническим, чтобы добить трепыхающееся тело.

«Штутгарт» высадил защитника «Фрайбурга» Сёюнджу на 12-й минуте за фол последней надежде и вколотил три мяча – 3:0.

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А еще во Франции:

«Марсель» на радостях от ничьей с «ПСЖ» быстро повел в матче с «Лиллем» и удержал победу – 1:0. У Марсело Бьелсы проблемы – предпоследняя строчка и всего одна победа в 10 играх.

Набиль Фекир из «Лиона» за 20 минут закинул двушечку «Метцу» и оставил «Олимпик» на третьем месте в трех очках от «Монако».

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