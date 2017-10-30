«Я называю имя голландца. Первый вопрос мне – белый он или темнокожий». Райола – о расизме в футболе

Eurosport.ru приводит полный текст обращения.

«Во-первых и в-главных: футбол – самый демократичный вид спорта. Так должно быть везде.

Люди говорят, что дискриминации в футболе нет? Темнокожие игроки сталкиваются с ней. Это сознательная дискриминация, и она исходит от этих мировых ублюдков.

Есть и бессознательная дискриминация. Мы думаем, что мыслим правильно, нов наших головах стереотипы, которые мы оправдываем. Когда люди спрашивают меня о темнокожем футболисте, они всегда спрашивают: «Он как...?» и называют фамилию другого темнокожего футболиста.

Он как Погба? Он как Балотелли? Он как Лукаку? Я никогда не слышал вопроса: «Он как Тойвонен?» или «Он как Ибра?» или «Он как Бекхэм?»

Темнокожим игрокам нужно делать намного больше в молодости, чтобы добиться успеха. Недостаточно быть таким же крутым, как белый, ты должен быть лучше. Та же самая ситуация была у Златана в Швеции. Ему нужно было доказывать намного больше.

Есть утверждение, что темнокожие игроки физически сильнее. Это неправда. Это дискриминация. Нет никакого научного доказательства этому.

Другая вещь, которую я постоянно слышу – темнокожие игроки не такие техничные. Если у тебя только физические сильные стороны, ты никогда не будешь играть в «Манчестер Юнайтед». Ты должен быть техничным, умным, сильным ментально, профессиональным.

Многие люди в спортивной индустрии думают таким образом. Я называю имя голландца. Первый вопрос – белый он или темнокожий. Я спрашиваю, какая к черту разница? Такое что, возможно в американском спорте? Скотти Пиппен белый или темнокожий? Какая на хрен разница? Он умеет играть в баскетбол? А в футбол?

Для Лукаку это всегда было проблемой.

Я разговаривал с его мамой. Он приезжал на матчи детских команд со свидетельством о рождении. Она не общалась с другими родителями, которые сомневались, что ему 12 или 14. Если он забивал 3 или 4 гола, доходило до ссор.

Он был больше и физически сильнее, да. Но люди кричали, что он переписанный. Поэтому она ходила со свидетельством отрождении. Он родился в Бельгии, но люди распускали слухи, что он родился в Африке.

Погба – амбассадор кампании уважения. Я хотел сделать то же самое с Балотелли в Италии, где ситуация вокруг дискриминации отстает лет на 50 от других стран.

Я всегда рад, когда текмнокжий игрок идет против системы и заявляет протест против расизма. Если Марио или Поль сделают это, у меня с ними не будет никаких проблем», – приводит текст заявления Райолы Calciomercato.