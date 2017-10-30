Адская минутка футбола из Англии, за которую команда отыгралась с 1:3 при лютых обстоятельствах

Фантастическая развязка случилась во встрече из английских низов между «Падихэмом» и «Уиднесом».

Арбитр добавил 3 минуты к основному времени, когда на 92-й минуте при счете 1:3 случилось невероятное: игроки «Падихэма» за минуту забили 2 курьезных гола, а их соперники не реализовали выход на пустые ворота.

«Падихэм» и «Уиднес» представляют Северо-Западную футбольную Лигу.

В нее входят 45 команд, которые разделены на Премьер-лигу и Первый дивизион.

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