Eurosport
Адская минутка футбола из Англии, за которую команда отыгралась с 1:3 при лютых обстоятельствах
Перекладины, голы и спасение на линии – это можно пересматривать вечно.
Фантастическая развязка случилась во встрече из английских низов между «Падихэмом» и «Уиднесом».
Арбитр добавил 3 минуты к основному времени, когда на 92-й минуте при счете 1:3 случилось невероятное: игроки «Падихэма» за минуту забили 2 курьезных гола, а их соперники не реализовали выход на пустые ворота.
- «Падихэм» и «Уиднес» представляют Северо-Западную футбольную Лигу.
- В нее входят 45 команд, которые разделены на Премьер-лигу и Первый дивизион.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте