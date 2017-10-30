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This Day: ФИФА хочет заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой

This Day: ФИФА хочет заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой
Eurosport

22 мин. назад

Международная федерация повторяет за УЕФА.

В ФИФА обеспокоены неизменным падением популярности товарищеских матчей национальных команд и намерены повторить опыт УЕФА.

Международная федерация планирует заменить товарняки новой Мировой лигой. Согласно проекту, сборные разделят на три дивизиона согласно рейтингу, соревнования будут проходить в течение года. Создание лиги намечено на 2019 год, передает This Day.

Другой причиной такого шага ФИФА стала обеспокоенность Бразилии и Аргентины, у которых из-за появления Лиги наций УЕФА станет меньше матчей с сильнейшими европейскими сборных.

  • Лига наций стартует в 2018 году. На турнире будут разыграны четыре путевки на Евро-2020. Сборная России сыграет во втором дивизионе.
  • В рейтинге ФИФА Россия идет на 65-м месте – худший результат в истории.

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