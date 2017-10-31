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Интимное празднование гола Перотти, после которого никто в «Роме» не захочет забивать

Интимное празднование гола Перотти, после которого никто в «Роме» не захочет забивать
Eurosport

3 ч. назадИзменено 37 мин. назад

Хотя Эль-Шаарави, кажется, даже понравилось.

Это случилось в игре «Ромы» и «Челси». Римляне забили уже на первой минуте, к концу тайма Стефан Эль-Шаарави сделал дубль, а после перерыва еще один гол ввалил Диего Перотти. Но это не единственное попадание аргентинца в цель: празднуя второй мяч Эль-Шаарави, Перотти так разошелся, что проверил упругость нападающего своей команды. Получилось что-то странное.

  • «Рома» с 8 очками возглавила группу С.
  • В двух матчах Лиги чемпионов «Рома» забила «Челси» 6 голов. Первая игра между ними закончилась со счетом 3:3.

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