Интимное празднование гола Перотти, после которого никто в «Роме» не захочет забивать

Это случилось в игре «Ромы» и «Челси». Римляне забили уже на первой минуте, к концу тайма Стефан Эль-Шаарави сделал дубль, а после перерыва еще один гол ввалил Диего Перотти. Но это не единственное попадание аргентинца в цель: празднуя второй мяч Эль-Шаарави, Перотти так разошелся, что проверил упругость нападающего своей команды. Получилось что-то странное.

«Рома» с 8 очками возглавила группу С.

В двух матчах Лиги чемпионов «Рома» забила «Челси» 6 голов. Первая игра между ними закончилась со счетом 3:3.

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