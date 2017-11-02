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Лионель Месси сыграет за Аргентину с Россией, но пропустит матч с Нигерией в Краснодаре

Месси сыграет за Аргентину с Россией, но пропустит матч с Нигерией в Краснодаре
Eurosport

11 мин. назадИзменено 6 мин. назад

Грустная новость для краснодарских болельщиков.

Капитан сборной Аргентины примет участие в одном из двух ноябрьских товарищеских матчей национальной команды.

Месси будет в составе сборной на игру с Россией в «Лужниках», тогда как матч с Нигерией в Краснодаре форвард «Барселоны» пропустит.

Как сообщает Infobae, Месси даже не войдет в состав аргентинской делегации на встречу в Краснодаре.

  • Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября.
  • Встреча аргентинцев с Нигерией состоится 14 ноября.

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