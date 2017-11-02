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«Это великолепно». Под Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире

«Это великолепно». Под Уткиным сломалось кресло в прямом эфире
Eurosport

52 мин. назад

Комментатор упал, но не пострадал.

Василий Уткин украсил своим присутствием эфир «Радио Спорт» и стал главным действующим лицом самого захватывающего эпизода передачи с Игорем Кытмановым.

В какой-то момент Василий, опершийся на спинку стула, упал на пол. Оказалось, что под журналистом сломалось кресло, но Уткин очень самоиронично отреагировал на случившееся.

«Обязательно посмотрите в подкасте этот момент – подо мной сломалось кресло. Это восхитительно», – заявил Уткин.

  • Василий опубликовал видеозапись падения в инстаграм и твиттер.
  • Уткин занимает должность президента в клубе ЛФЛ «Эгриси».

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