Eurosport
15 фоток богини фитнеса, у которой больше кубиков, чем у детей в песочнице
Ее зовут Наталья Хохлова.
Наташа и камни
Наташа и облака
Наташа и протеин
Наташа на кухне
Утро Наташи
Наташа в примерочной
Наташа и кубики
Наташа в белом
Наташа и фрукты
Наташа на улице
Наташа и лес
Наташа и тату
Еще немного Наташи
И еще немного
Наташа и цветы
- У Натальи Хохловой 105 тысяч подписчиков в инстаграме.
- Помимо собственных тренировок, девушка регулярно проводит «кубические марафоны» для других.
- В 2014 году Наталья закончился Тюменский Государственный университет.
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