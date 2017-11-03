Eurosport

15 фоток богини фитнеса, у которой больше кубиков, чем у детей в песочнице

15 фоток богини фитнеса, у которой больше кубиков, чем у детей в песочнице
Eurosport

3 ч. назадИзменено 53 мин. назад

Ее зовут Наталья Хохлова.

Наташа и камни

Наташа и облака

Наташа и протеин

Наташа на кухне

Утро Наташи

Наташа в примерочной

Наташа и кубики

Наташа в белом

Наташа и фрукты

Наташа на улице

Наташа и лес

Наташа и тату

Еще немного Наташи

И еще немного

Наташа и цветы

  • У Натальи Хохловой 105 тысяч подписчиков в инстаграме.
  • Помимо собственных тренировок, девушка регулярно проводит «кубические марафоны» для других.
  • В 2014 году Наталья закончился Тюменский Государственный университет.

Еще спортивные тети, которые радуют глаз:

15 жарких фото модели, в рекламе с которой повезло сниматься Неймару

10 обезжиренных фоток модели, которая повисла на длиннющей шее Крауча

15 вдохновляющих фоток Мадонны, которая вдруг стала очень близка к футболу

Лучший спортивный телеграм

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Оказывается, Василевский не может тащить вечно

04:41
Популярные видео
Команда с ордой глоров 4 раза выходила вперед. «Айлендерс» отыгрались лишь трижды
 358 просмотров9 ч
Арбитр не поставил пенальти в ворота «Ванкувера», но Демпси вывел «Сиэтл» дальше красивым дублем
 699 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться