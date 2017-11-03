Мануэл Фернандеш вызван в сборную Португалии, Криштиану Роналду – нет

В пятницу стал известен список игроков, вызванных в сборную Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США. В числе футболистов, вызванных в национальную команду, не оказалось нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

В состав попали игроки «Локомотива» Мануэл Фернандеш и Эдер.

Полностью заявка сборной Португалии выглядит так:

Вратари: Бету («Гезтепе»), Антони Лопеш («Лион»), Жозе Са («Порту»);

Защитники: Кевин Родригес («Реал Сосьедад»), Антунеш («Хетафе»), Луиш Нету («Фенербахче»), Пепе («Бешикташ»), Эдгар Иэ («Лилль»), Жоау Канселу («Интер»), Нелсон Семеду («Барселона»), Рикарду Феррейра («Брага»), Рикарду Перейра («Порту»);

Полузащитники: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»);

Нападающие: Андре Силва («Милан»), Брума («Лейпциг»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Эдер («Локомотив»), Гонсалу Гуэдеш («Валенсия»), Рони Лопеш («Монако»).

Португалия сыграет с Саудовской Аравией 10 ноября.

Матч Португалия – США пройдет 14 ноября.

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