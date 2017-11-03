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Mundo Deportivo: «Реал» хочет перехватить у «Барселоны» Филиппе Коутиньо
Полузащитник «Ливерпуля» может оказаться в Мадриде летом.
Переговоры о переходе футболиста ведет «Барселона», которая планирует приобрести Коутиньо в январе. Как утверждает Mundo Deportivo, цена на игрока может превысить 150 миллионов евро, поскольку «Ливерпуль» не хочет расставаться с бразильцем посреди сезона.
Еще одним претендентом на Филиппе стал «Реал». Мадридцы уже консультировались с представителями «Ливерпуля» и гарантировали «красным», что не будут пытаться выкупить Коутиньо зимой, и вернутся к переговорам летом.
Игроком также интересуется «ПСЖ».
- Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года.
- Летом футболист просил отпустить его в «Барселону», но не получил согласия от клуба.
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