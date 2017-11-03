Mundo Deportivo: «Реал» хочет перехватить у «Барселоны» Филиппе Коутиньо

Переговоры о переходе футболиста ведет «Барселона», которая планирует приобрести Коутиньо в январе. Как утверждает Mundo Deportivo, цена на игрока может превысить 150 миллионов евро, поскольку «Ливерпуль» не хочет расставаться с бразильцем посреди сезона.

Еще одним претендентом на Филиппе стал «Реал». Мадридцы уже консультировались с представителями «Ливерпуля» и гарантировали «красным», что не будут пытаться выкупить Коутиньо зимой, и вернутся к переговорам летом.

Игроком также интересуется «ПСЖ».

Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года.

Летом футболист просил отпустить его в «Барселону», но не получил согласия от клуба.

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